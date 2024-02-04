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Слуцкий: большое количество россиян могли бы усилить китайские клубы

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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что российские игроки могли бы усилить чемпионат Китая.
Слуцкий: большое количество россиян могли бы усилить китайские клубы
  • РИА Новости

«Учитывая, что в некоторых китайских командах играют легионеры, которые ранее выступали в РПЛ, было бы большое количество россиян, которые могли бы усилить китайские клубы», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Он отметил, что вопрос лишь в том, зачем россиянам ехать в Китай.

Последним местом работы россиянина до китайского клуба был казанский «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.

Ранее «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого победил «Сантос» на Кубке равноправия.

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