Сборная России по футболу сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме

PR-менеджер Российского футбольного союза (РФС) Дмитрий Коновалов сообщил, что национальная сборная преподнесёт сюрприз для своих болельщиков в ближайших товарищеских матчах.

Команда Валерия Карпина сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме, написал Коновалов в своём Telegram-канале.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Евгений Бушманов заявил, что все российские легионеры должны сыграть против Сербии и Парагвая.