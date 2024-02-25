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Черчесов: я знаю всё про футболистов, но они об этом не догадываются

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что легко считывает любую информацию про футболистов.
Черчесов: я знаю всё про футболистов, но они об этом не догадываются
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Я всегда знаю всё, но футболисты об этом не догадываются. Он к тебе зашёл, а у него по лбу строка бегает, всё написано. С ними надо уметь общаться. Когда ты сам прошёл путь, тебе легче управлять», — заявил Черчесов «Матч ТВ». 

Напомним, что специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Это случилось на домашнем мундиале в 2018 году.

Ранее Черчесов рассказал о своих методиках работы с футболистами.

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