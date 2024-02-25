Черчесов: я знаю всё про футболистов, но они об этом не догадываются

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что легко считывает любую информацию про футболистов.

«Я всегда знаю всё, но футболисты об этом не догадываются. Он к тебе зашёл, а у него по лбу строка бегает, всё написано. С ними надо уметь общаться. Когда ты сам прошёл путь, тебе легче управлять», — заявил Черчесов «Матч ТВ».

Напомним, что специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Это случилось на домашнем мундиале в 2018 году.

Ранее Черчесов рассказал о своих методиках работы с футболистами.