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Черчесов считает, что футболистов мотивируют страх и интерес

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих методиках работы с футболистами.
Черчесов считает, что футболистов мотивируют страх и интерес
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Любой футболист — это личность. Ты заставить его не можешь, только заинтересовать. Что мотивирует футболистов — страх и интерес. Страх можно использовать раз или два. Самое главное, чтобы ему было страшно интересно. Я играл до 40 лет», — заявил Черчесов РИА Новости. 

Он также отметил, что не любит слово «талант» и предпочитает говорить «способности», потому что способности можно развивать. 

Напомним, что специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Это случилось на домашнем мундиале в 2018 году.

Ранее Черчесов рассказал о работе тренера.

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