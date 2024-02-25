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Черчесов — о работе тренера: нужно управлять оравой миллионеров, тебя ещё и не любят все

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Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о работе тренера.

«Тренер — профессия. Это физиология, психология, биология, чего только нет в этой профессии! Нужно же как‑то управлять оравой миллионеров, тебя ещё и не любят все», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Это случилось на домашнем мундиале в 2018 году.

Ранее Черчесов высказался о ситуации между «Спартаком» и защитником команды Георгием Джикией.

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