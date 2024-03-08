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Смолов признался, что запивал депрессию алкоголем после чемпионата мира в России

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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, как перенёс промах в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии.

«Это такая депрессуха, которую ты заливаешь алкоголем», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Нападающий признался, что пытался забыться с помощью алкоголя.

«Я уехал, вот, у меня там десять дней отдыха, ну вот и бухал с друзьями там», — заявил он.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Смолов назвал любимых игроков в мировом футболе.

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