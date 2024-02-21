Смолов назвал любимых игроков в мировом футболе

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов назвал своих любимых футболистов.

Игрок отметил, что многие его любимые футболисты находятся на закате своей карьеры. При этом он отметил игру Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Мне также нравится, как играют Сака, Эдегор, Вирц и Салах. Не могу выделить кого-то одного. Думаю, что теперь будет конкурентная борьба за «Золотой мяч», — заявил Смолов.

34-летний россиянин в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче команды во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Смолов получил травму спины.