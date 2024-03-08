У экс-игрока «Краснодара» Олссона выявлено чрезвычайно редкое заболевание мозга

У полузащитника «Мидтьюлланна» Кристоффера Олссона, ранее выступавшего за «Краснодар», выявлено редкое заболевание сосудов головного мозга.

«У игрока образовалось несколько небольших тромбов в обоих полушариях головного мозга в результате чрезвычайно редкого воспалительного процесса в сосудах», — говорится в заявлении клуба.

В феврале стало известно, что игрок был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания.

Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах «быков» и забил четыре мяча.

Ранее «Краснодар» поддержал госпитализированного экс-игрока команды Олссона.