«Краснодар» поддержал госпитализированного экс-игрока команды Олссона

«Краснодар» пожелал здоровья бывшему полузащитнику команды Кристофферу Олссону.

«Мы желаем Кристофферу здоровья и скорейшего восстановления», — говорится в сообщении клуба.

Сегодня стало известно, что игрок был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания.

Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах «быков» и забил четыре мяча.

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