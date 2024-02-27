«Краснодар» поддержал госпитализированного экс-игрока команды Олссона
- РИА Новости
«Мы желаем Кристофферу здоровья и скорейшего восстановления», — говорится в сообщении клуба.
Сегодня стало известно, что игрок был экстренно госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга после потери сознания.
Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах «быков» и забил четыре мяча.
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