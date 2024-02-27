Новичок «Краснодара» Кастаньо: в Колумбии были недовольные моим переездом в Россию
«Действительно, в Колумбии некоторые были недовольны моим трансфером в «Краснодар». В кругу семьи, с женой и отцом мы проанализировали эту ситуацию и приняли решение сделать этот шаг», — цитирует игрока «Чемпионат».
Контракт с 23-летним колумбийцем подписан на четыре с половиной года. Полузащитник будет выступать за «быков» под пятым номером.
Ранее в агентстве Эдуарда Сперцяна заявили, что футболист не планировал покидать «Краснодар» зимой.