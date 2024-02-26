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В агентстве Сперцяна заявили, что футболист не планировал покидать «Краснодар» зимой

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В агентстве RP сообщили, что полузащитник Эдуард Сперцян не собирался уходить из «Краснодара» в зимнее трансферное окно.
В агентстве Сперцяна заявили, что футболист не планировал покидать «Краснодар» зимой
  • РИА Новости

«Сперцян не собирался покидать «Краснодар» этой зимой, ноль шансов. Он сосредоточен сейчас на своей команде», — цитирует агентство «РБ Спорт».

Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Краснодар» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Ранее армянский полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что Сперцяну пора уезжать в Европу.

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