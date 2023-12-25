Тикнизян: Сперцяну пора уезжать в Европу
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«Сперцяну пора уезжать в Европу. Эдуард уже созрел как футболист и в ментальном плане, и в физическом. Желаю ему уехать в европейский чемпионат», — цитирует Тикнизяна Sport24.
Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Краснодар» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.
Ранее сообщалось, что Сперцян номинирован на звание лучшего футболиста Армении.