Тикнизян: Сперцяну пора уезжать в Европу

Армянский полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о перспективах своего соотечественника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

«Сперцяну пора уезжать в Европу. Эдуард уже созрел как футболист и в ментальном плане, и в физическом. Желаю ему уехать в европейский чемпионат», — цитирует Тикнизяна Sport24.

Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Краснодар» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Ранее сообщалось, что Сперцян номинирован на звание лучшего футболиста Армении.