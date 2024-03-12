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Гурцкая опроверг информацию, что продвигает кандидатуру Ивича в «Спартак»

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Футбольный агент Тимур Гурцкая опроверг новость, что продвигает кандидатуру главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак».

«Конечно, это неправда. Я такое не говорил ничего. Лишь сказал, что возможен такой вариант, что Ивич останется в «Краснодаре». У меня нет никакой агентской группы, которая бы убеждала руководство клубов назначить кого-то, это выдумки корреспондентов. Со «Спартаком» у меня нет никакой связи», — цитирует Гурцкая Metaratings.ru.

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» может отправить Ивича в отставку в случае поражения в Кубке России. Отмечается, что окончательного решения ещё нет.

Сербский специалист возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Он заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее брат Ивича опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

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