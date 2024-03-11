Сейв Акинфеева, шедевр Чавеса, объявление судьи в Черкизове, фиаско «Спартака» в «Лужниках»: чем запомнился 20-й тур РПЛ

«Спартак» провёл первый матч в «Лужниках» почти за 11 лет и сенсационно уступил «Факелу», а «Локомотив» потерял очки в противостоянии с «Сочи». При этом в обеих встречах судьи объявили об изменении собственных решений по громкой связи после просмотра повтора. ЦСКА оказался сильнее «Крыльев Советов» благодаря дублю Виллиана Роши и отражённому Игорем Акинфеевым пенальти, а «Зенит» на выезде отправил четыре мяча в ворота «Урала». «Динамо» помогли одолеть «Ахмат» два очка Константина Тюкавина и красивый гол Луиса Чавеса. Чем запомнился 20-й тур РПЛ — в материале RT.

Выход «Зенита» на первое место

Перед возобновлением сезона болельщики гадали, как долго «Краснодар» сможет удерживаться на вершине. Однако он, похоже, сам решил пропустить вперёд «Зенит». Иначе осечки южан объяснить сложно. Сначала они упустили победу над «Рубином» в концовке матча 19-го тура, а затем уступили «Ростову». В свою очередь, петербуржцы в предыдущем туре разошлись миром со «Спартаком», но терять очки в противостоянии с «Уралом», от которого потерпели только одно поражение в истории, права не имели.

В итоге екатеринбуржцы при поддержке домашних трибун сохраняли свои ворота в неприкосновенности почти 40 минут. Пробить Илью Помазуна удалось только благодаря удачному розыгрышу стандарта. Причём дебютной результативной передачей в составе сине-бело-голубых отметился Артур, а отличился его соотечественник Дуглас дос Сантос.

После перерыва настало время россиян. Андрей Мостовой сначала красиво перебросил мяч через вратаря, а затем выполнил такую скидку на Маттео Кассьерру, что колумбийцу оставалось лишь не промахнуться с метра. Этот гол стал для него 15-м в текущем сезоне РПЛ, и он уверенно лидирует в гонке бомбардиров. В очередной раз сработал и джокер Иван Сергеев. Более того, записав себе в актив десятый гол после выхода на замену, он оказался самым результативным резервистом клуба в XXI веке.

Единственной ложкой дёгтя для гостей стал гол престижа Эрика Бикфалви. Однако едва ли это сильно утешило подопечных Виктора Гончаренко, ведь в обоих матчах национального первенства в этом году они потерпели поражения. А в девяти последних набрали всего три очка и опустились в зону стыков.

Чемпионские амбиции «Динамо»

Воспользовалось осечками конкурентов и «Динамо», которое одержало две победы подряд в чемпионате и сократило отставание от «Зенита» и «Краснодара». Пока складывается впечатление, что москвичи всерьёз включились в борьбу за титул и имеют все шансы взять первые за 38 лет золотые медали.

Особенно важно, что в отчётном туре бело-голубые дожали «Ахмат» в крайне непростой встрече. Итоговый счёт не должен вводить в заблуждение, поскольку грозненцы ни в чём не уступили оппоненту и создали не меньше моментов. Однако им не хватило везения, а несколько раз партнёров выручил Игорь Лещук, записавший себе в актив пятый сухарь в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Вдобавок коллектив из Чеченской Республики подвёл Евгений Харин, получивший две жёлтые карточки за шесть минут незадолго до перерыва. Первый горчичник хавбеку показали за спор с помощником судьи, а второй — за симуляцию.

Лидеры хозяев, напротив, сделали разницу. На 39-й минуте Луис Чавес нанёс потрясающий кручёный удар из-за пределов штрафной, отразить который Георги Шелия оказался не в силах. А по истечении часа Константин Тюкавин удвоил преимущество. До того он ещё и ассистировал мексиканцу.

Игра россиянина радует особенно, ведь ещё летом-осенью он не мог забить более двух месяцев. Но Марцел Личка упорно продолжал ставить его в состав. И доверие оправдалось. В октябре форвард наконец выдал серию из восьми матчей подряд с очками в национальном первенстве, установив новый клубный рекорд. Более того, он занимает вторую строчку в турнире по системе «гол + пас» (9 + 6), а в списке лучших ассистентов лидирует наряду с Квинси Промесом.

Отражённый пенальти Акинфеева

Крайне важно было одержать победу после обидной ничьей с «Оренбургом» другому столичному гранду — ЦСКА. Если верить статистике очных противостояний с «Крыльями Советов», шансы на успех у него изначально были высокими. В последних девяти матчах армейцы семь раз взяли верх при всего двух ничьих. Сработала примета и 8 марта.

В Самаре на первый план неожиданно вышел Виллиан Роша, который блеснул в игре на стандартах у чужих ворот. Уже на третьей минуте он открыл счёт, воспользовавшись подачей Виктора Давилы. Во втором тайме ситуация повторилась. Таким образом, бразилец не только оформил дебютный дубль в карьере, но и стал первым центральным защитником в ростере красно-синих после Сергея Игнашевича, дважды забившим в поединке РПЛ. Да и то легенде это удалось ещё в далёком 2011-м.

Также необходимо отметить Игоря Акинфеева. Многие упрекали его за пропущенный неделей ранее мяч от Матиаса Переса, и ветеран дал ответ критикам, отразив пенальти от Франко Ороско. Причём бронзовый призёр чемпионата Европы, как и в серии со сборной Испании на ЧМ-2018, отбил удар ногой. Попутно он установил сразу несколько статистических достижений. Провёл 250-й матч на ноль в РПЛ, преодолел отметку 50 тыс. минут в лиге и обновил рекорд по числу отражённых одиннадцатиметровых (19).

Но самое любопытное, как закольцевалась его история с дебютным матчем в национальном первенстве в Самаре в 2003-м. Тогда юного вратаря не сумел пробить с точки Андрей Каряка, а спустя 21 год — Ороско.

Матч-триллер «Локомотива» и «Сочи»

А вот «Локомотив» потерял очки во втором туре подряд, разойдясь миром с «Сочи». Зато болельщики получили удовольствие, поскольку команды продемонстрировали яркий футбол с большим количеством острых моментов. Задал тон противостоянию обмен голами в дебюте. Получивший место в старте железнодорожников в РПЛ впервые с августа Рифат Жемалетдинов открыл счёт уже на второй минуте. Буквально в ответной атаке южане восстановили равновесие, когда Артур Юсупов замкнул прострел Мартина Крамарича от лицевой.

Незадолго до перерыва шедевр сотворил Максим Глушенков. Получив пас от Наира Тикнизяна, нападающий с линии штрафной отправил его в ближнюю девятку. Но гости сразу после перерыва отыгрались. На этот раз им помогло стандартное положение. Всё тот же Крамарич выполнил аккуратный навес с корнера, а Марсело Алвес точно пробил, перепрыгнув Жерзино Ньямси.

Не обошёлся матч и без удалений, причём судья Сергей Чебан выгнал с поля сразу двоих футболистов. В эпизоде со второй жёлтой карточкой Артёма Карпукаса вновь полезно сыграл Крамарич, заработавший на себе фол. А затем состоялось историческое событие: Серхио Кордова сбил возле штрафной Максима Ненахова и рефери обошёлся горчичником. Однако помощники предложили ему посмотреть повтор. После этого Чебан по громкой связи объявил об удалении нарушителя.

В концовке красно-зелёные едва не вырвали победу в фирменной манере, когда вышедший на замену Сергей Пиняев добил мяч в створ с близкого расстояния. Но бригада арбитров, опять прибегнув к помощи VAR, постановила: вингер сыграл рукой.

Неудобный тренер для «Спартака»

А «Спартак» сенсационно уступил «Факелу». Из-за проблем с газоном на «Лукойл Арене» встречу перенесли в некогда родные для москвичей «Лужники». Стадион принял красно-белых впервые почти за 11 лет, и предавшиеся ностальгии болельщики ждали положительного исхода. А на официальном сайте клуба даже вспомнили самые громкие разгромы команды на БСА.

На деле она провела крайне невзрачный матч и заслуженно уступила. Хотя всё могло сложиться иначе, если бы Срджан Бабич в дебюте после подачи корнера попал не в перекладину, а в створ. Хозяева и в дальнейшем атаковали, но соперники спокойно оборонялись и почти не позволяли тревожить Александра Беленова.

Зато подопечные Гильермо Абаскаля допустили две грубейшие помарки в своей штрафной. В первой половине Кристофер Мартинс Перейра, потеряв из вида Ильнура Альшина, наступил ему на голеностоп. Судья Артём Любимов фол не зафиксировал, но, изучив повтор, по громкой связи сообщил о назначении одиннадцатиметрового. Евгений Марков уверенно реализовал его. А по истечении часа Данил Пруцев, пытаясь прервать прострел Руслана Магаля, срезал снаряд в свои ворота.

Таким образом, воронежцы обыграли «Спартак» во второй раз в нынешнем сезоне РПЛ и опять подтвердили прозвище «наглецы». Также они отобрали очки у «Динамо» (дважды), ЦСКА и «Краснодара». А Сергея Ташуева можно назвать одним из самых неудобных наставников для красно-белых. Удивительно, но за всю карьеру он уступил им только раз. В 2012-м возглавляемый им «Салют» из Первой лиги не справился с грандом в Кубке России. В национальном же первенстве его команды одержали три победы при таком же количестве мирных исходов.