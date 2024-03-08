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Дубль Роши принёс ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в матче 20-го тура РПЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 2:0.

В составе московской команды дубль оформил защитник Виллиан Роша.

На 86-й минуте игры пенальти отразил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев.

Красно-синие набрали 32 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда с 29 очками осталась на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев провёл более 50 000 минут в РПЛ.

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