Дубль Роши принёс ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в матче 20-го тура РПЛ
Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 2:0.
В составе московской команды дубль оформил защитник Виллиан Роша.
На 86-й минуте игры пенальти отразил вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев.
Красно-синие набрали 32 очка и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда с 29 очками осталась на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев провёл более 50 000 минут в РПЛ.