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Ловчев назвал «Зенит» главным фаворитом на победу в РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что «Зенит» выиграет РПЛ в текущем сезоне.
Ловчев назвал «Зенит» главным фаворитом на победу в РПЛ
  • РИА Новости

«Выходит «Краснодар» и не может обыграть ни одну, ни вторую команду. «Зенит» будет чемпионом, потому что они сильнее. Они не будут терять столько очков, сколько теряет «Краснодар», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Встреча 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» завершилась со счётом 4:1.

В составе «Зенита» голы забили Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. У «Урала» отличился Эрик Бикфалви.

«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 13-я позиция.

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