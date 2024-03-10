Ловчев назвал «Зенит» главным фаворитом на победу в РПЛ
- РИА Новости
«Выходит «Краснодар» и не может обыграть ни одну, ни вторую команду. «Зенит» будет чемпионом, потому что они сильнее. Они не будут терять столько очков, сколько теряет «Краснодар», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
Встреча 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» завершилась со счётом 4:1.
В составе «Зенита» голы забили Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. У «Урала» отличился Эрик Бикфалви.
«Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 13-я позиция.