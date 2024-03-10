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Промес в соцсетях пожелал «Спартаку» удачи в матче РПЛ с «Факелом»

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Находящийся под домашним арестом в Дубае (ОАЭ) нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поддержал своих одноклубников перед матчем 20-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
Промес в соцсетях пожелал «Спартаку» удачи в матче РПЛ с «Факелом»
  • РИА Новости

«Davai, «Spartak», — написал Промес в социальных сетях.

Матч «Спартак» — «Факел» пройдёт 10 марта на стадионе «Лужники». Игра начнётся в 19:00 мск. РПЛ запретила проводить встречу на арене в Тушине из-за плохого состояния газона.

«Спартак» с 31 очком занимает пятое место в турнирной таблице. «Факел» (22) — 11-е. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (40).

В настоящий момент игрок находится в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец ожидает заседания суда.

Ранее сообщалось, что Промес выпустил песню с упоминанием приговора.

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