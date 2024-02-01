«К нам с Павлюченко даже не подходят за автографами»: Шишкин — о Медиалиге, стараниях Галицкого и доверии к Абаскалю

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий как никто заслуживает, чтобы его команда завоевала долгожданный трофей. Об этом заявил в интервью RT бывший футболист сборной России Роман Шишкин. По его словам, бюджет клуба позволяет приобретать качественных исполнителей. Двукратный обладатель Кубка страны также рассказал, как завершил карьеру в 35 лет, объяснил, почему вместе с Романом Павлюченко не пользуется особенной популярностью в Медиалиге, и призвал дать главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю доработать до конца национального первенства.

«Решил не мучить футбол»

— Вы завершили карьеру летом 2022-го в возрасте 35 лет. Почему не поиграли ещё, ведь обошлись почти без травм?

— Возраст всё-таки поджимал. Плюс успел отметиться в хороших клубах и сборной России. Достойных предложений на тот момент не было. Последней командой стало «Знамя», где я выполнял роль играющего тренера. При желании можно было попробовать попасть в Первую лигу, но вы сами знаете, какой там уровень соревнования и зарплат. Да и здоровье не купишь ни за какие деньги. Взвесив все за и против, решил не мучить футбол и закончить.

— То есть и особой мотивации не осталось?

— А какой смысл продолжать? Понимал, в силу возраста мне уже не светит оказаться в коллективах, ставящих перед собой серьёзные задачи. К тому же в России такая тенденция, что даже после 30 спортсменов считают старыми и особого спроса на них нет.

— Последние два года вы провели в «Знамени» из Второго дивизиона. Почему согласились?

— Просто у нас сложились хорошие отношения с людьми. Ренат Янбаев близко дружит с владельцем клуба. А тот хотел видеть в Ногинске ветеранов с громкими именами. Так там оказались, помимо Янбаева и меня, Роман Павлюченко и Александр Шешуков. Стояла задача привлечь на трибуны местных болельщиков. По сути, у нас был собственный график. Полноценно в коллективе не существовали. Наверное, пару раз в неделю приезжали на тренировки и непосредственно на матчи. Особых задач тоже не стояло. Передавали опыт молодым, чтобы они чему-то учились у нас. Поддерживали их.

— Сейчас на поле не тянет? Не возникает мысль, мол, могли ещё поиграть?

— Честно говоря, нет. Всё-таки возраст даёт о себе знать. Одно дело, когда на протяжении всей карьеры занимаешься ежедневно, и совсем другое — пытаться вернуться после столь затяжной паузы. Хотя не забрасываю спорт и два-три раза в неделю стараюсь выходить на поле. Выступаю как в любительских лигах, так и Медиалиге. В любом случае состояние уже не то. Хотя, если сейчас «сесть на режим» и скинуть лишние килограммы, можно привести себя в порядок.

— Как часто ходите в зал?

— Признаться, вес немного прибавился. Но подобное случается почти с каждым экс-футболистом. Некоторые вообще тяжелеют на 10—15 кг. Это сразу бросается в глаза. Всё зависит от организма, но стараюсь держать себя в приемлемом состоянии. Бегаю на дорожке. Также дома есть эллипс. Зал регулярно посещаю с женой. Ну и в Лужниках играем своей компанией.

— Кто в неё входит?

— Там много известных исполнителей: Динияр Билялетдинов, Андрей Каряка, Дмитрий Булыкин, Павел Погребняк и другие. Один раз Каряка привёз медиафутбольную команду «Родина Медиа», которую возглавляет. Так мы спокойно взяли верх в формате на половину поля. Форму терять никак нельзя, ведь порой зовут и на серьёзные мероприятия вроде Матча памяти Ильи Цымбаларя или противостояния ветеранов «Спартака» и «Зенита».

— Сейчас появилась возможность чаще бывать с семьёй? Тем более у вас трое детей.

— Наслаждаюсь этим моментом. К тому же совсем недавно у меня родился сын. Сейчас ему год и два месяца. Много времени провожу с родными. И даже в Казань приехал с младшим ребёнком и супругой. Правда, на стадион малыша с собой взять не рискнул, всё же там слишком громко. Плюс он немного приболел. Просто понял, что не хочу расставаться с ними на целых две недели.

— Какие обязанности исполняете?

— Как и любой другой отец. То зубы полезли. То сидеть начал, то ползать. А именно в Казани он сделал первые шаги. Раньше боялся. Шагнёт несколько раз и присядет. А тут в отеле прямо начал ходить. Понятно, пока не до конца надёжно, но, думаю, с каждым днём будет всё увереннее и увереннее. Наблюдать за этим развитием одно удовольствие.

— Вы говорили, что работаете в компании MSM. Какой у вас круг обязанностей, если не секрет?

— Наша компания занимается и агентской деятельностью, и юридической помощью футболистам. Затрагиваем и область спортивного менеджмента. В организации Игр Будущего тоже приняли непосредственное участие. Ну и наша команда Phoenix, добравшаяся до полуфинала соревнования по фиджитал-футболу, также была создана при поддержке MSM. Формированием её состава и тренировочным процессом занимался непосредственно я. Киберспортсменов плюс-минус тоже искал сам. В целом приходится не применять на практике футбольные знания, а скорее работать в организационной плоскости. Та же подготовка к Играм Будущего — непростой процесс. У нас каждый отвечает за свою сферу деятельности.

— Вы учились в ВШТ на тренера. В этой роли себя не видите?

— У меня имеется категория А. Но считаю, чтобы полноценно погружаться в данную область, к этому необходимо прийти. Должно быть рвение и желание. Я же, честно говоря, пока их не ощущаю. Поймите, это требует серьёзного самопожертвования. Там ждёт очень много скрупулёзной работы.

Неслучайно существует присказка: «Футболист и тренер — две разные профессии, и ничего общего в них нет». Поверьте, тренерство отнимает всё время. Нужно опять не видеть семью. Может, в дальнейшем изменю свою точку зрения, но пока к этому не пришёл.

— В «Знамени» вы как раз были играющим тренером. Данный опыт нельзя назвать первой пробой пера?

— Просто так сложилось. Тем более категорию А получил давно, когда ещё защищал цвета «Краснодара». И за коллектив из Ногинска меня уже заявляли и как атлета, и как наставника.

— А почему решили в столь молодом возрасте получить данное образование?

— Появился хороший шанс пойти учиться. РФС сделал большой набор среди футболистов. И процесс был максимально удобным. Собирались несколько раз в год во время пауз на матчи сборных, слушали лекции и потом сдавали экзамены. В принципе мне нравилось.

— Бывшие команды — «Локомотив», «Спартак» или «Краснодар» — после завершения карьеры не приглашали на ту или иную должность?

— Как я уже говорил, в роли тренера себя не вижу, поэтому данные варианты не рассматриваю. Что же касается других сфер, например в административных блоках, никто не звал. Пока что есть, то есть.

«В Медиалиге к нам с Павлюченко даже не подходят за автографами»

— В прошлом сезоне Медиалиги вы выступали за «Народную команду». Как попали туда?

— Для тех, кто не следит за медиафутболом, объясню в двух словах, что представляет из себя наш коллектив. Там собраны исключительно люди, имевшие непосредственное отношение к «Спартаку». В «Народной команде» нет обычных футболистов, будь то медийные или не медийные. Только поэтому согласился.

— Большинство профессиональных игроков относятся к Медиалиге предвзято. У вас не было сомнений, идти туда или нет?

— Я бы не стал называть её клоунадой и как-то оценивать. Но мне, как человеку, имеющему за плечами серьёзную карьеру, тяжело относиться к данному новшеству серьёзно. Как бы жёстко ни прозвучало, но, на мой взгляд, туда попадают люди, которые не сумели пробиться в большой футбол. От безысходности они пошли по лёгкому пути, чтобы заработать деньги и стать узнаваемыми. У них там своя тема. Мне странно, когда всё это вообще пытаются сравнивать, например, с РПЛ.

— Зачем тогда согласились?

— В целом ничего против не имею, но играю там только ради того, чтобы получать возможность поддерживать форму на большом поле. Хорошо, что есть шанс продолжать играть в формате 11 на 11 и проводить на газоне достаточно времени. Для меня это хорошая нагрузка. Плюс в «Народной команде» собрался неплохой коллектив. Поэтому для себя нахожу только плюсы.

— Вы бывший защитник сборной России. Наверняка у вас там имелись и другие варианты.

— Да, приглашали Fight Nights, за который выступает Павлюченко, Broke Boys во главе с Дмитрием Егоровым и Райзеном. Варианты имелись. Но тяжело соглашаться, когда совсем не знаешь людей. Тем более даже не понимаю их уровень. А от варианта с «Народной командой» отказаться не мог, поскольку вырос в «Спартаке». Понятно, есть ещё гранды — «Амкал» и 2DROTS. Но там скорее требуются медийные персонажи. Я же им совсем не являюсь.

— Нет желания поработать над этим?

— К сожалению или к счастью, времена изменились. Забавно, но к нам с Павлюченко даже не подходят за автографами. Вообще никакого интереса к себе не ощущаю. Выросло другое поколение, просто не знающее нас. 10—15-летние ребята смотрят на более медийных спортсменов.

— Понимаете, в чём заключается феномен медиафутбола?

— Считаю, раскрутиться ему помог в том числе РФС. Федерация поддерживает Медиалигу и даже предоставила возможность сильнейшим её представителям выступать в Кубке России. Но, повторюсь, мне тяжело принимать все эти конфликты и ссоры всерьёз.

Хотя с точки зрения освещения соревнований и подачи контента в Медиалиге действительно сделали шаг вперёд. Но я всё равно не понимаю футболистов, выступающих там. Да, сегодня ты имеешь возможность хорошо заработать и раскрутиться, но это ведь очень короткий период. А дальше что будешь делать? Лёгкие деньги на небольшой срок, тогда как, чтобы построить классную карьеру и получать миллионы, требуется положить на это всю жизнь и пахать с самого детства.

— Искусственные конфликты не раздражали?

— Для нас всё в диковинку. Мы привыкли к другому формату. Плюс невероятный перебор мата. А ведь матчи смотрит много детей, их транслируют по телевидению. Это большой минус. У меня вроде бы стычек ни с кем не происходило, хотя всегда бывают сложные моменты. Тут главное не вестись на провокации. Если ты глупый и хочешь выяснить отношения — пожалуйста.

«Хочется, чтобы «Спартак» побеждал всегда»

— Если перейти к нынешнему сезону РПЛ, верите, что ваша бывшая команда «Краснодар» всё же возьмёт трофей?

— Южане в первой части задрали планку максимально высоко, но затяжной перерыв не пошёл на пользу. Они уже потеряли очки в противостояниях с «Рубином» и «Ростовом», хотя и «Зенит» оступился в дерби со «Спартаком». Радует, что подопечные Владимира Ивича навязали конкуренцию петербуржцам, но, как показывает практика, зимние паузы зачастую сильно меняют расклад. Тем более мы видели, как клуб из Северной столицы здорово усилился на трансферном рынке.

— Вы лично знаете Сергея Галицкого. Для него завоевание золота — мечта всей жизни?

— У команды всегда были самые серьёзные амбиции. Про невероятную инфраструктуру даже не хочется очередной раз повторять. Чтобы понять, насколько круто там всё организовано, необходимо приехать и увидеть собственными глазами. Академия, стадион и база соответствуют уровню европейских грандов. Бюджет тоже позволяет приобретать классных россиян и легионеров, а компанию им в составе составляют талантливые местные воспитанники. Дай бог, южанам хватит стабильности. Для Галицкого это будет особенный момент. Помню, когда «Краснодар» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов, Сергей Николаевич просто светился от счастья. Это был исторический момент. И я очень хочу, чтобы именно при Галицком, пока он ещё хорошо себя чувствует, дай бог ему здоровья, команда либо выиграла чемпионат, либо взяла Кубок страны. Он заслуживает этого как никто. Таких людей немного не только в России, но и в мире.

— «Зенит» в текущем сезоне не выглядит непобедимым?

— Не хотел бы давать преждевременных оценок. Посмотрим на таблицу в конце мая. Но в последние годы коллектив Сергея Семака, как правило, отрывался от всех и решал задачу по завоеванию очередного титула за два-три тура до финиша. Сейчас ситуация изменилась. Команда неожиданно забуксовала летом, тогда как «Краснодар», напротив, потрясающе стартовал. К тому же не могла не сказаться потеря Малкома. Да и приход новых футболистов не только благо, но и непростой момент для наставника. Мы ведь не знаем, как быстро они вольются в состав и адаптируются. С другой стороны, у Семака богатый опыт работы с латиноамериканцами. Думаю, он справится и найдёт к ним подход.

— Как относитесь к тому, что «Зенит» покупает столько бразильцев?

— А кто мешает так поступать другим? Берите бразильцев, новозеландцев, австралийцев. Никто не запрещает. У всех есть доступ на трансферный рынок. Правда, не все имеют такие финансовые возможности, как «Зенит». Петербуржцы выбрали этот путь и не ошиблись. Их подход работает и помогает завоёвывать трофеи. А жалуются те, у кого ничего не получается.

— Пятое место «Спартака» при неплохом подборе исполнителей — провал?

— Красно-белых лихорадит всегда. При этом от них постоянно требуют максимальных результатов. Сейчас многие болельщики тоже недовольны работой Гильермо Абаскаля и селекцией. Поверьте, с годами не меняется ничего. Когда я выступал за москвичей, нас тоже критиковали. Но нехватка стабильности — факт. В текущем сезоне десятикратные чемпионы способны как навязать борьбу «Зениту», так и уступить «Уралу» с «Факелом». Отсюда регулярные взлёты и падения в таблице.

— Неоднократно возникали слухи о возможной отставке Абаскаля. Не кажется ли, что команда с ним упёрлась в потолок?

— Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо находиться в раздевалке. Мы же не знаем, кто в каком состоянии находится, как в физическом, так и психологическом.

Тяжело давать оценку с дивана и хаять руководство вместе с тренером. Как футболист, поигравший за грандов, понимаю, насколько это огромные и сложные механизмы и сколько процессов происходит внутри. Конечно, хочется, чтобы «Спартак» побеждал всегда.

Но считаю, необходимо дождаться окончания первенства, дать испанцу спокойно доработать и уже после принимать решение по его будущему, исходя из занятого места в таблице РПЛ. Позвольте человеку завершить начатое.

— Квинси Промеса приговорили к шести годам тюремного заключения на родине, но его адвокаты подали апелляцию. Вдобавок он умудрился скрыться с места ДТП в ОАЭ. Стоит ли клубу вообще бороться за него, учитывая его реноме?

— Я не юрист и не руководитель. Мне тяжело оценивать ситуацию. Но очевидно, красно-белым придётся непросто без нидерландца, ведь он лидер. И если Квинси всё же уйдёт, москвичи будут вынуждены искать исполнителя схожего уровня, что не так-то легко.

— Другая ваша бывшая команда, «Локомотив», достаточно близка к тройке. Ей по силам взять медали?

— По железнодорожникам можно сказать ровно то же самое, что по «Спартаку». У них всегда вроде бы отличный состав, и бюджет позволяет решать серьёзные задачи. Но красно-зелёных неизменно лихорадит, и вечно чего-то не хватает. В текущем сезоне история повторяется. Казалось, пришли Артём Дзюба и Сергей Пиняев, и появился какой-то баланс. Но губят коллектив Михаила Галактионова проблемы в обороне. К тому же не хватает стабильности. Результат всегда приходит волнами. Поэтому москвичи способны как завершить чемпионат в топ-3, так и опуститься на восьмую строчку.

— Приход Жерзино Ньямси позволит столичной дружине меньше пропускать?

— Человек провёл немало матчей в Лиге 1 и даже завоевал Кубок Франции. Но посмотрим, насколько быстро он адаптируется и сработается ли с Галактионовым. Но если с легионером подписали соглашение, значит, имеют на него далеко идущие планы. Оценивать Жерзино можно будет только по прошествии весенней части сезона.