«На 90% взяли бы золото»: Пархоменко — об отсутствии сборной РФ на ЧМ по пляжному футболу и о голах на Играх Будущего

Сборной России по силам было бы одержать победу на завершившемся чемпионате мира по пляжному футболу в ОАЭ. Об этом в интервью RT заявил вратарь национальной команды Денис Пархоменко. По его словам, в условии отстранения от международных соревнований необходимо оставаться в тонусе и быть готовыми к возвращению. Также голкипер рассказал о своих голах на Играх Будущего, подчеркнул, что больше не вернётся в «Спартак» ни в каком статусе, и рассказал, о чём мечтает после завершения карьеры.

— Как вас занесло на Игры Будущего?

— За Phoenix выступали два человека, которых знаю лично, — Роман Шишкин и Максим Казанков. С последним пересекались в Медиалиге, когда вместе защищали цвета «Наших парней». Познакомились, пообщались и поймали общую волну. Не скажу, что контактируем постоянно, но у Максима отложилось: я — хороший парень и добротный вратарь. Буквально за несколько недель до Нового года он поинтересовался, не хочу ли попробовать себя в данном формате. А потом написал Шишкин. Сразу ответил согласием. Ради поездки в Казань пришлось отпрашиваться у руководства «Саратова» и главного тренера команды Юрия Крашенинникова, ведь она сейчас работает на сборах в Санкт-Петербурге. А я здесь пробую себя в фиджитал-футболе.

— Как сначала отнеслись к данной идее?

— На самом деле об Играх Будущего услышал ещё прошлым летом. Тогда не придал значения информации. Просто подумал, что готовится какое-то крутое мероприятие. Было радостно, что в России создали прикольный масштабный проект. А когда начал узнавать больше, стало безумно любопытно. Получается, спортивная и киберчасть сильно отличаются, ведь на приставке ты способен добиться настолько комфортного преимущества в счёте, что спастись сопернику будет нереально. Каким бы бразильцем ты ни был, на поле это уже не выручит.

— Наверняка пляжникам на площадке подобного размера играть привычнее.

— Доля истины в этом есть, но большая разница заключается в том, что на песке приходится в основном держать мяч в воздухе. Все пасы идут верхом, и получается больший акцент на технику и физику. В фиджитал-футболе же идёт упор на тактику, необходимо использовать сильные качества каждого исполнителя. Площадка маленькая, и всё может решиться на любом её участке.

— Вы известны как обладатель одного из сильнейших ударов среди вратарей в пляжном футболе. На Играх Будущего активно пользовались им и дважды отличились. Специально готовились?

— Всё зависело от ситуации. Например, в четвертьфинале с R10 оппоненты позволяли мне выходить едва ли не за центр поля. И уже на первых секундах я аккуратно пробил низом в дальний угол. Просто хорошо попал. При этом удар оказался несильным. И если бы голкипер бразильской команды был более высокого уровня, он бы выручил. В противостоянии с китайской GZ.QIUXIN Шишкин покатил мне, и я шведой отправил мяч в сетку. Обидно только, что с R10 упустил отличный шанс. Тогда здорово приложился от собственных ворот в стиле Криштиану Роналду. Снаряд вроде бы сваливался в створ, но угодил в перекладину. Однако ребята оценили.

— Каково играть за один коллектив с Шишкиным? Всё-таки он защищал цвета отечественных грандов и сборной России.

— Об этом хочу сказать отдельно. С одной стороны, в составе собрали титулованных ребят. Кто-то добился успехов в спорте, кто-то — на приставке. Но не было такого, чтобы люди ходили с задранным носом. Все прежде всего классные парни и старались поддерживать друг друга. Каждый ложился под мяч и защищал партнёров, невзирая на личные регалии и заслуги. Это достойно уважения. Казалось, атлеты добились всего, но продолжают относиться к делу максимально серьёзно.

— После третьего этапа чемпионата России по пляжному футболу вы неожиданно покинули «Спартак» и перебрались в «Саратов». С чем это связано?

— Не хочу опять поднимать шум, который разгорелся вокруг данной истории. Пусть это останется за кулисами. Просто-напросто не сошлись во взглядах и мнениях. Видимо, «Спартаку» лучше без меня, а мне — без «Спартака». Вместе с тем высоко ценю болельщиков москвичей и очень их люблю, ведь они поддержали меня в истории с переходом в «Саратов». Это был крайне непростой период, затянувшийся на месяц. Спасибо большое каждому фанату! Хочется также поблагодарить руководство моего нового коллектива за радушный приём.

— То есть спор был с руководителями красно-белых?

— Скажем так, да. С верхушкой.

— Неужели никак нельзя было решить вопрос?

— Можно, но у меня сформировались собственная точка зрения на ситуацию и определённый настрой. Обратно поворачивать не хотелось. Каждый должен отвечать за свои слова.

— В «Спартаке» пытались удержать?

— Хотели. Старались давить на определённые рычаги. Повторюсь, нет желания поднимать данную тему. С уважением отношусь и к руководству столичной команды, и к каждому футболисту, и к членам тренерского штаба. Мы проделали удивительный путь не только на поле, но и за его пределами. В «Спартаке» сложился по-настоящему слаженный коллектив, где все стояли друг за друга горой. Но сейчас наши пути разошлись. Моя новая команда — «Саратов».

— В итоге вам с ходу удалось взять бронзу чемпионата России. Это пик для саратовцев на данный момент?

— Точно нет. В преддверии сезона перед коллективом ставились максимальные задачи — победы в первенстве и Кубке страны. В полуфинале чемпионата провели просто сумасшедшее противостояние с «Локомотивом», в котором было забито 11 мячей. Получилась настоящая драма. Увы, везение оказалось на стороне железнодорожников. Порадовало лишь то, что в поединке за бронзу собрались, несмотря на досадную осечку, и обыграли «Лекс». Для «Саратова», как для молодой команды, заявившей о серьёзных притязаниях на титул, это важный шаг. За выступление в первенстве России нам следует поставить четвёрку с минусом.

— В матче за бронзовые медали Кубка России «Саратов», напротив, уступил «Спартаку» в серии пенальти. Что чувствовали, играя против бывшей дружины?

— Для меня это поражение обидно вдвойне. Понятно, ощущения были крайне необычными. Вроде бы совсем недавно защищал цвета красно-белых, а теперь противостоял им. Но жизнь научила всегда контролировать эмоции и сохранять хладнокровие. Да и, честно говоря, не возникало желания кому-то что-то доказать. Рана была совсем свежей, но доказывать надо прежде всего самому себе. Если начинаешь распыляться на всех подряд, рискуешь перегореть.

— Не исключаете, что опять вернётесь в «Спартак»?

— На данный момент не рассматриваю возвращение ни в каком статусе.

— В пляжном футболе вы выиграли все возможные трофеи. Какова мотивация продолжать выступления с учётом отстранения сборной?

— Мотивация в единстве. Несмотря на всё произошедшее, мы всё равно обязаны действовать на максимальном уровне самоотдачи. Тем более что никто не отменял клубные турниры. Да и на международном уровне всё-таки пытаются организовывать соревнования с участием сборных стран, находящихся в хороших отношениях с Россией. Как раз важно в этой ситуации доказать всем: мы не сломлены и готовы вернуться в любой момент.

— Как профессиональному спортсмену не опустить руки?

— Остаётся вкладывать основные усилия в развитие дисциплины внутри страны и поднимать её на новый уровень узнаваемости. В большом футболе ситуация совершенно иная. Там ребята по-хорошему распиарены. А пляжников мало кто знает, даже именитых. Порой рассказываешь людям о нашем виде, а они отвечают: «Ой, знаю, я тут пляжный волейбол смотрел». После такого просто хватаешься за голову. Болельщики должны знать таких заслуженных людей, как Михаил Лихачёв, Андрей Бухлицкий, Егор Еремеев, Антон Шкарин, Алексей Макаров, и других. Ладно я один раз стал чемпионом мира, но люди такого уровня, добившиеся колоссальных успехов, заслуживают большего внимания и уважения.

— С отсутствием международных турниров свободного времени стало больше?

— Не могу сказать. Если оно освободилось от одних соревнований, значит, надо его занимать другими. Это внутренние и любительские старты. В 2024-м также состоится несколько международных чемпионатов. Сезон обещает получиться насыщенным. Плюс, когда постоянно находишься в тренировочном процессе и на сборах, пауз практически не возникает. Жизнь профессионального пляжного футболиста не сильно изменилась с введением санкций. Ну и, повторюсь, все горят желанием сохранить высокий уровень, чтобы быть в тонусе к возвращению.

— Внутренний чемпионат слабее не стал? Какие-то сильные легионеры уехали по примеру футбола классического?

— Скорее он даже вырос. Отечественное национальное первенство точно остаётся одним из самых сильных на планете.

— Сборная России летом 2023-го одержала победу на Кубке наций, а потом в Белоруссии взяла бронзу Игр стран СНГ. Это достойная замена чемпионату мира?

— Отчасти да, ведь на Кубок наций приехали все коллективы, которые впоследствии выступили на ЧМ-2024, — Сенегал, ОАЭ и Иран. А последние вовсе заняли на мундиале третье место. Поэтому уровень был очень высокий. С Играми стран СНГ аналогичная история. Да и организация соответствует.

— А за самим чемпионатом мира следили? Не возникала мысль: «Мы ведь могли находиться там»?

— Ощущения действительно были двоякими, ведь в ОАЭ приехало много друзей, выступающих за разные страны. Но и самому хотелось принять участие в турнире. Не раз ловил себя на другой мысли: сборной России было по силам второй раз подряд взять золото и защитить титул. Больше скажу, на 90% уверен, что мы одержали бы победу.

— Удивлены прекрасному выступлению Белоруссии?

— Смотрел абсолютно все матчи географических соседей и сильно переживал, поскольку почти с каждым в команде хорошо общаюсь. Волновался так, будто сам выходил на площадку, нервов потратил уйму. Когда они вынесли Португалию в четвертьфинале, испытал невероятные эмоции. Оформивший покер Бриштель просто красавчик!

Кстати, с ним тоже знакомы давно. Помню, когда я только пришёл в пляжный футбол и мы вместе играли за «Дельту», варил ему супы. Звонил ли Игорю после встреч мундиаля? Нет. Я, как действующий спортсмен, знаю: ребята не любят, когда их дёргают посреди крупных стартов, поток информации и без того большой. Да и странно это — писать человеку в момент большого успеха. Спрашивается, а где ты был раньше?

— В нашем предыдущем интервью вы рассказывали о серьёзных занятиях футволеем. Продолжаете в него играть?

— В меньшей степени. Банально не хватает времени. Приходится концентрировать внимание на подготовке к соревнованиям по пляжному футболу. Зимой необходимо набирать форму. Хотя футволей помогает атлетам заложить отличную не только техническую, но и физическую базу. За час тренировки там можно реально «умереть». Этот вид спорта просто сногсшибательный!

— В России он развивается?

— Процесс застопорился. И связано это опять же с политической обстановкой. Россию отстранили от международных соревнований и в футволее. Раньше у нас имелась возможность выезжать на европейские турниры, а теперь варимся в собственном соку. Собираемся компанией людей, преданных этой дисциплине.

— Вы рассказывали, как однажды дома, в Краснодарском крае, пробежали марафон. С тех пор не повторяли?

— Не доводилось, но полумарафон на дорожке в спортивном зале осилил. Однако не забрасываю эту идею. Вообще, моя мечта — пройти самую большую пешеходную тропу в мире, так называемую Великую тропу протяжённостью более 24 тыс. км. На её преодоление уходит больше года. После завершения карьеры точно преодолею её.

— Какие-то новые увлечения в спорте появились?

— Пожалуй, бильярд. Речь, конечно, о русском, не о банальных пуле или американке. Встречаемся с другом и играем. Прямые удары, своячки... Получаешь громадное удовольствие от происходящего. Удивительно, насколько чётко ты можешь применить геометрические расчёты в голове на сукне. Иногда друг выполняет настолько невероятные удары, что радуюсь за него, хотя уступать не люблю. Кто знает, возможно, в будущем приму участие в турнирах. Для начала необходимо приобрести личный кий и набить руку. Сколько он стоит? Зависит от качества и вида дерева. В среднем, если брать самый обычный, обойдётся в 15—20 тыс. рублей.