«Некоторые ломались психологически после неудачи в Mortal Kombat»: Хамзин — об Играх Будущего, травме и UFC 5

Спустя какое-то время МОК обратит внимание на фиджитал-спорт. Об этом в интервью RT заявил боец команды Gamers of Future Ильяс Хамзин. По его словам, было бы интересно увидеть такие соревнования на Олимпийских играх. Также спортсмен клуба RCC оценил выступление своего коллектива на Играх Будущего, рассказал, как получил травму в поединке с Владиславом Сукаленко, и заявил о желании принять участие в турнире 2025 года.

— Ненадолго абстрагируемся от результатов Игр Будущего. В целом какие впечатления у вас от соревнований в Казани?

— Всё отлично, всё понравилось. Организация на высшем уровне. Особенно запомнилась церемония открытия. Масштабнейшее событие, даже первые лица стран посетили его.

— Присутствие в Казани президентов стран вас мотивировало?

— Мне кажется, это только положительно влияет на спортсменов: заряжает энергией, заставляет ещё больше стремиться к победе. Да и просто находиться с такими людьми почётно. Например, одному из представителей Академии единоборств РМК, Халиму Назрулоеву, удалось лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным, поздороваться за руку. До сих пор не моет её, кстати (смеётся).

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— Как вам сама идея совмещения классического спорта и киберспорта?

— Мы в первый раз принимали участие в подобного рода турнирах. И были немного не готовы к тому, насколько всё будет непросто. Если говорить об ощущениях, то раньше ничего такого не испытывал. Это было в диковинку. Ты только успел поиграть в приставку, как у тебя сразу же забирают геймпад, надевают перчатки и отправляют биться. Думаю, это и есть будущее. Оно наступило. Мне кажется, спустя какое-то время на фиджитал-спорт обратит внимание и Международный олимпийский комитет (МОК). Мне было бы интересно самому посостязаться на таком уровне, да и просто наблюдать за соревнованиями.

— Если возвращаться к самому турниру, то для вашей команды он сложился совсем не так, как вы рассчитывали. Например, Иван Штырков в интервью выражал надежду, что вы сможете побороться за победу. Что не получилось?

— Сложно сказать однозначно. Возможно, где-то перегорели, переволновались. Но с самого начала что-то пошло не так.

— Как говорил Штырков, до подготовки к Играм Будущего некоторые участники команды впервые взяли геймпад в руки, другие были довольно опытны. К какой категории относились вы?

— У меня дома есть Sony Playstation 5, регулярно пользуюсь. Правда, предпочитаю немного другие игры. Перестроиться мне было несложно, однако ожидания немного разошлись с реальностью. Перед соревнованиями думал, что неплох в тех же файтингах, но на практике всё вышло иначе. Соперники очень сильные. Чего-то не хватило — опыта или времени на подготовку.

— Во что вы сами играете в свободное время?

— UFC, Call of Duty, Ghost of Tsushima, Assassin’s Creed. Никогда не было такого, чтобы целенаправленно сидел и практиковался в Mortal Kombat. Думаю, в последний раз увлекался этой франшизой во времена SEGA. Потом вспомнил о ней лишь перед стартом самих Игр Будущего. Безусловно, бывало, присоединялся к кому-то, проводил пару боёв, но не более. Целенаправленно не совершенствовал навыки.

На мой взгляд, более правильным решением было бы состязаться не в Mortal Kombat, а в UFC на цифровом этапе. Лично я удивился, почему выбрали именно MK. Видимо, существуют определённые сложности в вопросе прав на использование продукта.

— За какого персонажа обычно бьётесь в UFC?

— Думаю, мой ответ вряд ли кого-то удивит. Преимущественно играю за нашего одноклубника и товарища Петра Яна. Как и в жизни, в симуляторе он очень силён: быстрый, разносторонний, отлично боксирует, бьёт ногами и борется. В лёгком весе выбираю Рафаэля Физиева. В общем, отдаю предпочтение нашим.

— Правильно понимаю, что сейчас играете в UFC 5?

— Да, уже давно приобрёл её.

— За время развития серии в ней очень сильно менялась физика и боевая система. Вам нравятся первые части франшизы или более новые?

— Предпочитаю свежие. Да, мнения разнятся. Например, некоторые ребята хвалят вторую часть. Им нравится, как бойцы двигаются там, как быстро бьют. Другие же и вовсе фанатеют от первой, пусть она и более аркадная. По их мнению, тогда персонажи меньше «тупили», гораздо лучше отзывались на команды и быстрее выбрасывали серии. Но я больше обращаю внимание на другое — уровень презентации, развитие режима карьеры.

На мой взгляд, в UFC 5 схватки стали более приближенными к реальности. Нельзя просто бросаться вперёд, необходимо думать. Например, можно поработать по корпусу, потом немного подвигаться, поприжимать противника к сетке, порезать углы.

— Зато в последних частях иногда кажется, будто спортсмены дерутся в воде.

— Действительно, такое ощущение иногда складывается.

— Если в UFC вы предпочитаете Яна и Физиева, то в Mortal Kombat остановились на Нубе Сайботе. Почему?

— У меня был выбор между ним, Рейденом, Саб-Зиро и Скорпионом. Во время подготовки Нуб Сайбот показался более послушным, серии за него удавалось пробивать стабильнее. Но потом понял, что ошибся.

— Кого стоило выбрать?

— Рейдена. Мне кажется, смог бы перестроиться и выходить из углов, в которые меня постоянно зажимали. У него же есть телепорт, позволяющий появляться за спиной врага. А также другие классные способности, возможность вызывать молнии. Думаю, это могло бы помочь.

— Как заявил Штырков, к цифровой части первенства вашему одноклубнику Денису Лаврентьеву помогал подготовиться его сын. А вам?

— У меня трое детей, поэтому телевизор всегда занят. Как только попал в команду, съездил в магазин и купил ещё один. Поставил его в спальню и каждый вечер после тренировок закрывался там и практиковался. В среднем тратил на это около часа в сутки. Также собирались в академии. Именно тогда попробовал поиграть за Нуба Сайбота — получалось неплохо. И тренер посоветовал мне остановиться на нём. Ничего, в следующем году предстанем в роли бога грома.

— Вы собираетесь принимать участие в Играх Будущего — 2025?

— Конечно, обязательно поеду. Как говорится, мы уже знаем все подводные камни. Поэтому точно вернёмся.

— Если говорить о вашем сопернике, то он был очень непростым. Ведь ранее Владислав Сукаленко уже выступал на предварительных турнирах. Это было важным фактором?

— Конечно, у него было больше опыта в фиджитал-спорте, чем у меня. Кстати, мы с Владом находимся в отличных отношениях, общаемся. И после турнира тоже побеседовали. Сказал: «Не ожидал, что ты так хорош в Mortal Kombat». Он же ответил, мол, не делал ничего особенного. Просто выучил две три-серии и постоянно пользовался ими. Думаю, это рецепт успеха. Нужно отработать пару комбинаций и быть готовым применить их в любой момент. У Сукаленко это действительно было доведено до автоматизма.

Кроме того, в клетку Влад вышел без тейпов на руках. Без них гораздо проще перебирать пальцами, а это тоже имело значение. Я же таких тонкостей не знал и предварительно замотал кулаки, поэтому чувствовал себя немного дискомфортно. Хотя изначально думал, что серьёзной роли это не сыграет. Ошибался.

— Следовательно, ему тейпировали руки уже после цифрового этапа?

— Нет, он вообще бился без тейпов, хотя рекомендуется всё же использовать их. Руки же надо беречь. Думаю, такие моменты лучше каким-то образом прописать, чтобы все участники находились в равных условиях.

— Визуально было сложно понять, насколько вас расстроила неудача в Mortal Kombat. Тяжело было сразу после этого драться в клетке?

— Нет. Имел возможность посмотреть на других ребят, видел, как некоторые из них буквально ломались психологически после неудачи в Mortal Kombat. Заходили в клетку абсолютно разобранными. Я же был готов к этому. Заранее сказал себе: «Если что-то сразу пойдёт не так, то так тому и быть. Расстраиваться не надо».

— Магомед Исмаилов признавался, что даже дома очень бурно переживает неудачи в видеоиграх и нередко вымещает свою злость на джойстиках. Насколько вы эмоциональны?

— Бывают определённые моменты, но до такого у меня не доходит. Допустим, сломаешь ты геймпад, потом же придётся покупать новый, тратить деньги. Лучше обходиться без этого. Достаточно просто что-то сказать про себя и успокоиться. Поэтому за всю жизнь у меня не пострадал ни один джойстик.

— Если говорить о самих поединках, насколько комфортно вам было выступать в полулюбительском формате?

— По сути, единственное отличие заключалось в продолжительности раунда. Здесь каждый из них длился по три минуты, вследствие чего биться было даже легче. Насколько знаю, изначально ещё хотели запретить болевые приёмы, удары локтями и коленями, но потом передумали. Но я всё равно не использовал это. Не хотел устраивать грязь в схватке с Владом.

— Во втором раунде был момент, когда Сукаленко поскользнулся, но вы не стали пользоваться этим и атаковать. Почему?

— Шансов у меня было достаточно и до этого, но не стал бить, поберёг его. Как уже говорил, мы хорошо знаем друг друга, контактируем. Слышал, будто нас не собирались сводить вместе, но со мной никто не хотел драться. Как потом сказал сам Влад, поставили самого молодого против самого сильного.

— Как проходила жеребьёвка?

— В рамках отдельного мероприятия, которое проводилось в Москве. Пары определялись случайным образом — вытаскивали из корзины. В идеале хотелось бы, чтобы моим оппонентом стал кто-либо из Arabian Warriors, а Сукаленко — представитель американской MMA Academy. Думаю, болельщикам было бы куда интереснее наблюдать за такими дуэлями, да и мы бы раскрылись по-другому.

— В вашей битве решающим стал эпизод в партере, когда вы попались на скручивание пятки.

— Это было для меня очень неожиданно. Влад сразу схватился за пятку и буквально «оторвал» её. А потом ещё немного докрутил.

— После боя вы держались за ногу. Надеюсь, обошлось без травм.

— К сожалению, нет. У меня частичный разрыв всех связок голеностопа. Но в тот момент я больше переживал за колено, ведь услышал хруст. Думал, кресты. Но всё обошлось, к счастью.

— Сколько продлится восстановление?

— Точные сроки назвать не могу, но определённое время понадобится. Помимо голеностопа, у меня сейчас также есть проблемы с плечом. Поэтому ближайшее время посвящу восстановлению. Причём мы с командой и планировали, что после Игр Будущего возьму паузу. Прошлый год был очень насыщенный, четырежды гонял вес, было несколько повреждений. Поэтому надо было отдохнуть. А теперь и вовсе других вариантов не осталось.