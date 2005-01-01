Команда Kuznya победила в турнире по фиджитал-единоборствам на Играх Будущего

Завершились соревнования в дисциплине «Лига ставок фиджитал-единоборства» на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

Чемпионом стала российская команда Kuznya, которая по итогам двух дней состязаний набрала больше всех очков.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.





