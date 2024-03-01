В Казани завершился международный турнир «Игры Будущего». В нём приняли участие более 2 тыс. спортсменов из более 100 стран, а 236 участников стали первыми в истории чемпионами этих инновационных игр. Как заявил на церемонии закрытия заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, придумав и организовав соревнования абсолютно нового формата, Россия в очередной раз подтвердила свой лидирующий статус в глобальном спортивном сообществе.

Завершившиеся в воскресенье Игры Будущего стали первым крупным международным турниром, прошедшим в России за последние два года. В Казань и Сочи, где разворачивались основные события, съехались свыше 2 тыс. участников из более 100 стран в возрасте от 12 до 62 лет. Они сформировали 294 команды, которые состязались за победу в 21 дисциплине фиджитал-спорта.

Турнир привлёк внимание множества зрителей, которые могли не только наблюдать за ходом профессиональных баталий, но и попробовать себя в качестве фиджитал-спортсменов на всевозможных площадках форума. Только за первую неделю в казанском «Городе Игр Будущего» побывали 100 тыс. человек. Среди гостей были и именитые спортсмены разных лет, в том числе Алина Загитова, Алексей Немов, Вероника Степанова. Все они отмечали грандиозный размах турнира абсолютно нового формата. А офлайн Игры Будущего посетили в общей сложности более 300 тыс. человек.

«Я посмотрела на масштаб этих соревнований. Кажется, что это ещё круче, чем Олимпийские игры. У меня сейчас мурашки по коже. Это новая эра, это новые соревнования. Здорово, что они начинаются в России», — заявила олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

«Новая эра»: Россия с блеском провела первые Игры Будущего и подтвердила лидирующую роль в мировом спортивном сообществе

Весьма насыщенными выдались первые дни игр, когда проходило множество отборочных состязаний, так что зрители едва успевали переходить с одной площадки на другую. Концовка же была не столь богатой на события, однако по накалу страстей по-прежнему не уступала Олимпиадам, ведь в заключительные дни состоялись, пожалуй, самые зрелищные финалы — в баскетболе и футболе, а также скейтбординге и автогонках.

Особенно захватывающим получился решающий матч баскетболистов, где встречались американская команда R10 и российская Liga Pro Team. Бескомпромиссное противостояние в цифровой части завершилось минимальной победой гостей из Северной Америки (19:18), но на паркете россияне сумели отыграться и вырваться вперёд. И даже несмотря на то, что за семь секунд до финальной сирены R10 сократила отставание до минимума (33:32), отыграться она уже не смогла. Возможно, свою роль в этом сыграла и невероятная поддержка российской команды со стороны болельщиков, которую отметил Шалва Шаташвили.

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«Эмоции зашкаливали. Когда тебя поддерживает вся арена, это придаёт сил. Ты будто черпаешь дополнительную энергию от болельщиков. И мы уже бились не за себя, а за всю страну», — заявил стритболист RT.

А вот футболистам, увы, поддержать успех соотечественников не удалось: один из главных фаворитов, FC Lokomotiv, достаточно неожиданно уступил уругвайскому Peñarol. Цифровая часть финала не выявила сильнейшего (3:3), так что судьба золотых медалей решалась на реальном поле в бескомпромиссной и жёсткой борьбе.

За первые две минуты игры судьи показали три жёлтые и две красные карточки, поле покинули два российских игрока. Уругвайцы уверенно провели несколько атак, а россияне, хотя и сократили отставание до минимума (5:6), перевести игру в дополнительное время так и не сумели.

Полным интриги получился и финал в скейтбординге — не в последнюю очередь благодаря тому, что распределение райдеров по этапам происходило с помощью жеребьёвки. В решающей части встречались четыре команды, в каждой из которых один из спортсменов делал два проката (в зачёт шёл лучший), другой — пять трюков (два в зачёт), а третий повторял всё в симуляторе.

Лидером после первого этапа стала российская команда Slugs, а вот фаворит турнира команда Latino Gang расположилась лишь на третьем месте. Во второй части всё перевернулось с ног на голову. Известный латиноамериканский скейтбордист Анхело Каро, занявший пятое место на Олимпиаде в Токио, показал серию невероятных трюков, а его напарник не подвёл и на приставке воспроизвёл всё в точности. За четвёртую попытку перуанец и вовсе получил 93 балла — самую высокую оценку на Играх Будущего. Российская команда Slugs в итоге стала бронзовым призёром, а серебро досталось Hustlers из Болгарии.

Команда по фиджитал-футболу Peñarol © Игры Будущего

А закрывали соревновательную программу первых Игр Будущего фиджитал-гонки на «Сириус Автодроме». Спортсмены выступали в них на болидах «Формулы-4». Соревнования проходили в четыре этапа, лидерство с первых же секунд захватил Александр Смоляр из SMP Racing. Его партнёр по команде Алексей Несов лишь укрепил преимущество, и россияне уверенно завоевали последнее золото Игр Будущего.

Победителями и призёрами первых Игр Будущего стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии. Все они были отмечены на церемонии закрытия, которую глава Татарстана Руслан Минниханов назвал немного грустным мероприятием. И участникам, и организаторам было жаль расставаться, однако впереди новые Игры Будущего.

В следующий раз они пройдут не в России, ведь ещё по ходу соревнований девять государств заявили о желании провести инновационный турнир у себя. Как подчеркнул на церемонии закрытия вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Игры стали настоящим общепризнанным в мире брендом и благодаря им Россия ещё раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе.

«Казань прощается с турниром, но для Игр Будущего всё только начинается. Мы передаём эстафету следующим странам, чтобы доставить это удовольствие спортсменам и зрителям во всём мире. И вовлечь как можно больше друзей в новое движение, движение фиджитал. Вперёд в будущее!» — сказал Чернышенко.