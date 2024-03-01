Российская команда одержала победу в фиджитал-гонках на Играх Будущего

Российская команда SMP Racing одержала победу в соревнованиях по фиджитал-гонкам на Играх Будущего в Казани.

Серебряные медали завоевал коллектив Formula Team из Узбекистана, бронзовые награды выиграла российская команда BR Engineering.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее сообщалось, что в Казани состоялась церемония закрытия Игр Будущего.