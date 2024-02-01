«В каких-то моментах превосходят Олимпиаду»: Нагорный — об Играх Будущего, о чемпионате России и об окончании карьеры

Организация Игр Будущего в Казани превзошла самые смелые ожидания, заявил в интервью RT олимпийский чемпион Никита Нагорный. По его словам, соревнования вызвали невероятный ажиотаж и открыли новую страницу в истории мирового спорта. Гимнаст также признался, что порой задумывается о завершении карьеры, хотя находится на пике физической формы, ответил на вопрос, готов ли опять выступить на Олимпиаде, и рассказал, как маленький сын стал для него главной мотивацией.

— Кажется, в Казани вы успеваете буквально везде: раздаёте интервью, посещаете матчи, общаетесь с болельщиками. Откуда черпаете силы?

— Приятная усталость точно присутствует. Наверное, немного отпустило после церемонии открытия. Это было очень важное и показательное мероприятие, которое прошло на максимально высоком уровне. Плюс соревнования подпитывают энергией. Я, как профессиональный атлет, могу сказать, что только участие в турнирах даёт мотивацию для тренировок и подготовки. И даже в роли организатора ты всё равно заряжаешься этой атмосферой. Ну а Всероссийская федерация фиджитал-спорта довольна выступлением всех наших команд, неважно, завоевали они трофей или нет. Все выглядели достойно. Никто не сдался раньше времени, не опустил руки.

— Насколько тяжело далась роль руководителя федерации в момент Игр? Наверняка приходится решать множество вопросов.

— Ответ простой — команда. Очень важно, какие люди с тобой работают. Нужно уметь грамотно распределять обязанности, и тогда становится намного проще. Но понятно, что ощущаешь суперответственность. К счастью, Игры Будущего проходят успешно. Ажиотаж просто сумасшедший. Даже в тех видах, где нет направления фиджитал, хотят его создавать. Моя задача — со всеми пообщаться, помочь, дать возможность желающим попробовать себя в этом направлении.

— Игры Будущего превзошли ожидания?

— Мои — абсолютно точно. Не знаю, как для людей, которые стояли у истоков этого форума. Ведь профессионалы, организующие столь масштабные мероприятия, предельно требовательны к себе. А я, как представитель федерации, нахожусь в полном восторге. Благодарен тем, кто реализовал замысел — от церемонии открытия до ярких состязаний. Возьмём хотя бы финал чемпионата по фиджитал-баскетболу, в котором российская Liga Pro Team одолела американскую R10 Team USA. Если не затрагивать политику, к этому противостоянию оказалось приковано огромное внимание.

Доволен и как действующий атлет. Всегда говорил: спорт нуждается в элементах шоу. Все привыкли к тому, что в обычных дисциплинах тяжело организовать невероятную программу. В Казани это удалось благодаря совмещению реального спорта и виртуального. В других странах давно над этим работают: придумывают какие-то концерты, перебивки. Мы тоже давно нуждались в подобном формате. Игры Будущего во многом являются показательным событием.

— Предполагали, что будет настолько много болельщиков? Кое-где буквально не было свободных мест.

— Количество зрителей приятно шокировало. Я общаюсь со многими людьми из различных видов и не помню, чтобы поступало столько запросов на билеты. Многие знакомые обращались с просьбой. Причём речь не только о привычных дисциплинах, но и о новых, например битве роботов. Турнир по Dota 2 вообще вызвал бешеный ажиотаж. Схожая ситуация в хоккее. Больше скажу: люди приходили на стадионы без квитков в надежде добыть их тем или иным способом. Многие стояли на улице и пытались пройти внутрь. Подобное происходит на каждом мероприятии мирового масштаба. Возьмём UFC. Я неоднократно присутствовал на вечерах организации, в том числе в Абу-Даби. Был на поединке Ислама Махачева. И там картина аналогичная. Тысячи болельщиков без билетов приезжают к арене с верой в чудо. У кого-то в итоге получается попасть на трибуны. Ровно то же происходит в Казани. Сумасшедшая востребованность. Это признак успешных спортивных событий.

— Можно ли их сравнить с Олимпийскими играми?

— Не нужно сравнений. Игры Будущего — мультиспортивный турнир. Это спорт, в который максимально внедрили технологии. Фактически в России произошло то, чего ждали долгие годы. Просто никто не мог сделать первый шаг. Это новая возможность для атлетов. Но если говорить сугубо об организации, в каких-то моментах наше соревнование действительно превосходит Олимпиаду. Но, повторюсь, речь об абсолютно разных стартах. Всё же в Казани состязаются между собой клубы.

— Два события Игр Будущего, которые останутся в памяти навсегда?

— Во-первых, церемония открытия. Так получилось, что по разным причинам я пропускал аналогичные мероприятия на всех крупных международных соревнованиях, куда приезжал в качестве участника. Не присутствовал на трибунах и на ОИ-2020 в Токио. А тут я остался в восторге. В том числе от значимости события и приезда глав целого ряда государств. Главное, после открытия было что обсудить. Возьмём хотя бы «уставшую» робособаку, которая «не полностью раскрылась». Если брать непосредственно спортивную часть, запомнилась победа Liga Pro Team в серии буллитов в финале хоккейного турнира.

— На ваш взгляд, какие дисциплины можно добавить в программу?

— В нашей федерации есть специальная фиджитал-лаборатория — экспертная группа из олимпийских чемпионов, победителей крупных международных стартов, кибератлетов, общественных деятелей. На протяжении двух-трёх лет они разрабатывали концепцию внедрения элементов фиджитал в различные виды. Существует уже порядка 100 направлений. Мы, в свою очередь, должны отвечать на запросы желающих развиваться в этом направлении. Например, в Красноярске самостоятельно провели соревнование по фиджитал-кёрлингу. Почему бы не вывести его на федеральный уровень? На сегодняшний день у нас восемь видов, но список будет пополняться.

— 11 марта стартует чемпионат России, на котором вы собираетесь выступить. Как совмещаете подготовку с занятостью на Играх Будущего?

— К сожалению, никак. Хотелось иметь возможность тренироваться, но график в Казани слишком плотный. Однако прекрасно понимаю, что Игры Будущего — история, которая уже вошла во всемирный спорт. На данный момент для меня это часть жизни. А национальные первенства впереди ещё будут. Тем не менее в Сочи я всё равно полечу и обязательно там выступлю. Ничего страшного, в предыдущие два года приезжал туда примерно в таком же состоянии, не имея возможности полноценно готовиться.

— Ваш коллега по сборной России Артур Далалоян в интервью RT признался, что занимается каждый день даже во внесоревновательный период. У вас с настолько дикой загруженностью получается?

— Больше дисциплинирован в другом. Мне всего 27 лет. Я молодой парень и стараюсь набираться опыта во всех сферах. Вот и в Казани пытаюсь быть вовлечённым в разные процессы. Мой кругозор очень широк, и я хочу успеть везде. Потому что опыт — самое важное для человека. Зато в дальнейшем сможешь применить его на практике. Если же говорить о грядущем ЧР, по возможности тренируюсь в номере. Взял с собой специальное миниатюрное оборудование. Делаю зарядку и не слишком серьёзные физические упражнения. Несмотря ни на что, поддерживаю форму. 2 марта прилечу в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи. Там же состоятся фиджитал-гонки и ещё одно мероприятие. А после начну целенаправленно готовиться к турниру. В принципе, у меня в запасе останется десять дней.

— Со стороны кажется, что у вас достаточно различных проектов и вы органично чувствуете себя вне гимнастики. В голову не приходили мысли о завершении карьеры?

— Думал и задумываюсь об этом до сих пор. С другой стороны, мне всего 27. Для гимнастики — самый пик. В качестве примера можно назвать легендарных многоборцев Алексея Немова и Кохеи Утимуру. В 27 они находились в расцвете. Поверьте, я раньше не мог себе позволить готовиться к крупным соревнованиям две недели и при этом стараться демонстрировать хорошие результаты. Ведь в спорте высших достижений ты обязан пахать годами безостановочно, чтобы сохранять стабильность. И сейчас я тоже нахожусь на пике. При этом некоторые добиваются успеха в гимнастике даже после 30. Возьмём капитана сборной России Давида Белявского. Он до сих пор тренируется, готовится, выступает в многоборье. Спрашиваю: «Зачем тебе это?» Человеку хочется. Почему бы нет? А мне тем более рано уходить из-за возраста.

— Какая мотивация соревноваться в отсутствие возможности участвовать в международных стартах?

— На сегодняшний день меня мотивируют Игры дружбы и Игры БРИКС. Если будут проходить крупные соревнования, готов продолжать выступать. А пока их нет, могу позволить себе заниматься более важными делами как для страны в целом, так и для развития спорта в ней в частности. Сейчас стараюсь находиться всюду, где могу быть полезен.

— Верите, что ещё съездите на ОИ, если не в 2024-м, то в 2028-м?

— Слава богу, мечта стать олимпийским чемпионом у меня исполнилась в Токио. Но, повторюсь, если появится реальная возможность отправиться туда и я буду располагать свободным временем, конечно, начну готовиться. Если же оба фактора не совпадут, сосредоточусь на другом.

— Где всё-таки хочется остаться после окончания карьеры? Ведь вариантов масса уже сейчас. Вы буквально нарасхват.

— Не совсем правильно пытаться определиться прямо сейчас. Это преждевременно. Пока просто стараюсь максимально проявить себя во всех сферах, куда попадаю. Мне кажется, любой гражданин России обязан в первую очередь стать профессионалом своего дела, чтобы приносить стране пользу. Да, есть семья, но это главная задача. В любом случае больше всего меня влечёт спорт. Я посвятил жизнь гимнастике и хочу, чтобы этот вид занимал лидирующие позиции в мире. Чтобы он был востребован в России не только с профессиональной точки зрения. Чтобы возможность заниматься им появилась в каждом регионе. При этом крайне важно, чтобы и сами гимнасты получали шанс реализоваться, даже если не попали в состав национальной команды. Для этого необходимо создавать профессиональные и полупрофессиональные лиги, какие-то студенческие состязания. Не должно всё замыкаться на чемпионате России, через который люди как раз отбираются в сборную. К сожалению, мы видим, как там меняются только атлеты на пьедестале. А никуда не попавшие ребята едва ли потом превзойдут коллег, проводящих по нескольку занятий в день.

С этой точки зрения в фиджитал-спорте я получил невероятный опыт. Одно дело, когда приходишь в федерацию с уже выделенным бюджетом и сработавшейся командой. И другое, когда создаёшь что-либо с нуля. Здесь опять-таки речь об организации возможностей для спортсменов. В этом и заключается моя задача.

— Тренерская деятельность интересна меньше?

— Мне ещё и тренером стать? (Смеётся.) Каждому своё. Я не отказываюсь ни от одной профессии. Возможно, действительно буду работать с атлетами. Или, наоборот, уйду отовсюду и стану заниматься спортом до 50 лет. А может, займусь бизнесом. Повторюсь, дело не в неопределённости, а в возможности получать больше различных навыков. Я и так на сегодняшний момент возглавляю Юнармию и федерацию фиджитал-спорта. Плюс занимаюсь общественной деятельностью. Вот сейчас буду послом Всемирного фестиваля молодёжи. Пытаюсь впитать максимальное количество знаний, которые только способен запомнить человек.

— Как удаётся при столь напряжённом графике уделять время семье?

— Очень тяжело. Но лучше, чем заниматься спортом. (Смеётся.) Стараюсь как можно чаще находиться с ребёнком и супругой во внерабочее время. И даже когда занят, всё равно пробую выкроить часок-другой. Люди, занимающиеся моими командировками, прекрасно знают: необходимо подстроить план так, чтобы я успел прийти и уложить сына спать. Утро тоже обязательно провожу с ним. Ребёнок просыпается рано и будит меня. Жена в этот момент готовит завтрак, убирается. Но без расставаний, увы, не обходится. В связи с Играми Будущего разошлись на целых десять дней. Постоянно созваниваемся. Однако, когда у меня появился вариант на день улететь домой из Казани, сразу сел в самолёт. Потом уже вернусь, соберёмся и все вместе отправимся в Сочи, где останемся до самого ЧР. Сын будет моей главной мотивацией и тренером.