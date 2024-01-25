«Не считаю прошлый год провальным»: Далалоян — о преодолении себя, разучивании комбинаций, семье и футболе

Нет смысла держать себя на пике форме и изнашивать организм, если нет международных стартов. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян. По его словам, в прошлом году он не задумывался о медалях на внутренних турнирах, а разучивал новые элементы и связки, которые планирует показывать в будущем. Спортсмен также рассказал, почему важно выступать на всех шести снарядах, объяснил, когда ему мешает излишняя ответственность, и предположил, кто лучше всего играет в футбол в национальной команде по спортивной гимнастике.

«Наконец вошёл в нужную колею»

— Какое событие в 2023-м году стало самым ярким для вас?

— Какое-то одно не вспомню. Важно, что в плане работы немного сумел преодолеть себя, перебороть. Вывел на новый уровень свою физическую форму. По сравнению с 2022 годом наконец вошёл в нужную колею. Поскольку предыдущие два сезона получились достаточно рваными: две недели потренировался, выступил на соревнованиях, у нас всего два турнира — Кубок и чемпионат страны, и опять всё забросил. Перерыв между стартами очень большой, четыре-пять месяцев. И нет смысла дальше держать себя в форме, выходить на её пик. Ведь в любом случае такие нагрузки изнашивают организм, и бессмысленно это делать, если нет стартов.

Сейчас получилось взять себя в руки, постепенно набрать форму и поставить определённые цели. Есть мотивация, поскольку нынешний год обещает быть более соревновательным, с Играми БРИКС и дружбы. Внутренне появилось желание работать по-другому, в полную силу. Иначе расставлять приоритеты, сфокусировавшись на тренировках.

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— Насколько тяжело было тренироваться перед новогодними праздниками?

— На самом деле не тяжело. После Кубка России набрал форму. Обычно, когда она неплохая, не нужно сильно себя заставлять. Хороший результат сам поддерживается. Но согласен, что настроение предновогоднее играет свою роль. Хотелось передохнуть немного. Снять напряжение с головы.

Кроме того, в декабре оживляются партнёры: много разных мероприятий, съёмок. Каждый день расписан, и иногда просто не знаешь, откуда взять силы, чтобы прийти и полноценно отработать в зале. Приходится делать тренировку более гладкой и функциональной.

— Выступления на чемпионате России и Кубке страны в прошлом году у вас получились не очень удачными. Тренеры говорили про проблемы с ладонями?

— Были мозоли. Они есть и сейчас, после каждой тренировки. Но я научился с этим работать. Тут всё в порядке. Дело было немного в другом. В 2022-м я на соревнованиях исполнял оптимальные комбинации, не сверхзатратные и при этом стабильные. Просто держал себя в тонусе. На 2023-й уже ставил перед собой другие задачи, включал новые элементы, пробовал разные связки, а в таком случае — всё равно, хочешь этого или нет, — будешь ошибаться. С первого раза обычно ничего не получается. И во многих моментах я рисковал.

Предыдущие комбинации я обкатывал годами, чтобы они принесли мне те медали, которые в итоге завоевал. Поэтому тут всё нормально. Не считаю прошедший год провальным, поскольку у меня не было цели попасть в тройку, хотел именно попробовать новые элементы и связки.

— Сколько соревнований за сезон лично вам нужно, чтобы находиться в форме и спокойно обкатывать имеющиеся программы?

— Шесть-семь турниров в год — оптимально и классно именно для меня. Уже проходил такой цикл. И мне было комфортно. Причём это не считая небольших коммерческих стартов, как Бундеслига: там получался выезд на один день.

— То есть вариант, скажем, с этапным Кубком России мог бы быть интересен?

— Возможно. Или создать какие-нибудь клубные соревнования, не такие крупные, как чемпионат России, который растянут на четыре дня и ты выступаешь в многоборье, команде, а потом ещё в отдельных видах. Для обкатки программ можно было бы сделать турниры по образу и подобию, собрать команды или клубы, устроить однодневные встречи, поединки. Но в данном вопросе много организационных нюансов. Нужно же найти площадку и финансирование для проведения таких соревнований. Здесь, безусловно, всё решать федерации. Но для гимнастов, мне кажется, это было бы интересно и полезно.

— При этом у вас есть шоу.

— Да, и их, кстати, в 2023 году было больше, чем в предыдущем. Тогда было два — у Светланы Хоркиной и Алексея Немова. А теперь выступил в четырёх. Это тоже способствует поддержанию формы. Поскольку выходишь на арену, где огромное число зрителей, и чувствуешь даже не соревновательный, а выступательный нерв. На фоне всех отстранений такие мероприятия положительно влияют на подготовку.

— Но на шоу спортсмены всё же не исполняют самые сложные элементы.

— Конечно, это не соревнования и нет смысла демонстрировать максимум своих умений. Скорее, надо показать красоту гимнастики, артистизм, поиграть с публикой. Зарядить малышей, которые приходят, на занятия спортом. Дать им мотивацию для работы — это реально круто.

— Вы упомянули артистизм. А в гимнастике сложнее выполнить элемент или показать, что он сделан легко?

— Интересный вопрос. Выполнить-то элемент можно, вопрос как. Если слегка согнуться, развести ноги, пойдут сбавки. Невероятно сложно подойти и сделать комбинацию безупречно, как в самые лучшие подходы.

— Если говорить про травмы, за два равных года удалось всё залечить или ахилл всё ещё беспокоит?

— Эта травма теперь будет постоянно напоминать о себе. За ахиллом нужно следить. Ведь когда сухожилие разрывается и потом его сшивают, оно всё равно становится жёстче, чем на здоровой ноге. И приходится значительно внимательнее относиться к этому, прислушиваться к себе. Если чувствуешь во время тренировки дискомфорт, то нагрузку надо снимать.

Лучше лишний раз сходить к врачу и пройти физиотерапию, немного подлечиться. После этого всё восстанавливается. Что касается всего остального, то сейчас, слава богу, никаких других дискомфортных моментов нет. Получается в полную силу работать и, самое главное, всю шестёрку (снарядов — RT).

— То есть болевые ощущения в ахилле всё ещё присутствуют?

— Скорее, чувство дискомфорта, напоминание о себе. Звоночки, что у тебя была серьёзная травма и теперь нужно быть внимательнее и ответственнее на тренировках.

— Вы сказали, главное получается проходить всю шестёрку снарядов. Из-за травмы не было желания сконцентрироваться на каком-то одном или нескольких?

— Можно было так поступить. И многие возрастные спортсмены, которым скоро 30 лет, именно это и делают. Фокусируются на одном-двух и работают. Но я люблю гимнастику за её разнообразие. Есть большой спектр снарядов, и каждый по-своему хорош, интересен и чему-то тебя учит. К каждому нужен свой подход. Тут за одним последить, там — за другим. И на выходе получается очень хорошая картинка себя. Складывается весь пазл. Я себя не вижу узконаправленным. Если мне моё здоровье и организм скажут, что всё, к этому снаряду подходить не надо, может быть, я задумаюсь. А так буду стараться работать на всех.

— Сейчас, наверное, нелюбимых снарядов у вас уже нет. А в детстве?

— Мне всегда плохо давался конь. И дело не в том, что я делал его коряво или падал. Оценки на нём всегда были самые низкие. Не знаю, как я до медалей добирался с таким «просадочным» конём. Но ценность данного снаряда всё равно гораздо выше. И я с благодарностью отношусь к нему, потому что он учит усидчивости и системности: каждодневной, рутинной работе. По крайней мере, меня. Если я прихожу и через не хочу заставляю себя делать базовый школьный подход плюс ещё некоторые элементы, которые нестабильны, то затем всё многоборье складывается хорошо. На остальных снарядах получается лучше. К тому же удаётся контролировать эмоции и в экстренных ситуациях держать себя в руках. Поэтому за многие свои достижения, медали я благодарен коню.

— Вы сказали, что делали все элементы нормально. А как вам объясняли низкие оценки?

— По словам тренеров, дело в первую очередь в моих антропометрических данных. Круги, может быть, немного угловаты визуально. Хотя я знаю, когда довожу себя до кондиций, пика формы с нормальным весом, на коне уже смотрюсь не хуже других. А если нахожусь в рабочем состоянии и имею 4—5 лишних килограммов, то, может быть, действительно выгляжу мешковато. У меня плечи и таз широкие, а руки при этом недостаточно длинные, и в итоге, получается, как медведь кручусь на коне. Но если относиться ответственно и каждый день делать определённую работу, то он тоже доходит до хорошего уровня.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

«Тренерский штаб держит всех в ежовых рукавицах»

— В одном интервью супругу спросили про ваши хорошие и плохие качества. А вы бы какую черту своего характера отметили?

— Наверное, это ответственность. Хотя это качество мне порой мешает. В определённый момент я понял: важно отвечать за свою работу, слова, обещания, даже если это мелочь, за любой поступок в жизни. Над этим я работаю всегда. Иногда даже получается излишне, с перебором.

— А какой самый безответственный поступок вы совершили?

— Ничего такого не могу вспомнить. Стараюсь максимально ответственно относиться ко всем делам, как в семье, так и на тренировках, в соревнованиях, других вещах. И когда забываешь о каких-то договорённостях, то становится очень стыдно. Особенно если это касается близких. Но иногда бывают очень большие объёмы работы: нужно посетить много мероприятий или идёт сложный этап подготовки, и просто не знаешь, как всё успеть. И в такие моменты всю ответственность приходится перекидывать на Олю. Однако мы оба люди из спорта и понимаем, как важно в подобных ситуациях сплачиваться, оказывать взаимоподдержку, взаимопонимание и заменять друг друга. У нас это вроде бы неплохо получается.

— Супруга не обижается?

— Нет, в большинстве случаев она проявляет понимание, выдержку, и за это я её очень ценю и люблю. Все мы не роботы. Бывают моменты, когда ей не хватает внимания и хочется, чтобы муж побольше находился дома. Но каждый мужчина — в первую очередь кормилец в семье. Он несёт ответственность за неё и должен делать всё для благополучия близких. Если и бывают моменты, когда она обижается, то они длятся недолго. Мы быстро находим точки соприкосновения и разрешаем наши споры и недопонимания. Оля тоже 20 лет занималась танцами и знает, сколько нужно труда, усилий и терпения для достижения вершины. И это нам помогает становиться лучше день ото дня.

— Видели, как на тренировке от вас неоднократно доставалось мягкому кубу, когда что-то не получалось. Насколько вы перфекционист?

— На тренировках эмоции проявляются по-разному. Он же мягкий (смеётся). Для того и создан, чтобы его кидать, пинать. На самом деле, когда готовимся к соревнованиям, я стараюсь во всех смыслах держать себя в руках, не выпускать эмоции, не злиться. А на тренировках, если учишь новые элементы и что-то не получается, а ты не понимаешь почему, то, конечно, кубу достаётся. Выпускаешь пар. В зале я на самом деле совсем не раздражительный.

— После чемпионата России вы отметили Ивана Куляка, Даниеля Маринова, Сергея Найдина. На международном уровне они могли бы бороться за места на пьедестале?

— Уже говорил ранее, какая классная работа ведётся сейчас на Озере Круглом, и не столько самими спортсменами, сколько тренерами. Приезжая сюда, у меня создаётся ощущение будто всё как раньше. Я, конечно, сейчас пропускаю некоторые тренировки. Но, оказываясь здесь, вижу: ребята работают, как и мы несколько лет назад при подготовке к чемпионатам Европы и мира. В пустые месяцы мы учили новые элементы, ставили глобальные задачи. И сейчас всё точно так же.

Все ребята тренируются с самоотдачей, на полную. Из этого и вытекают высокие результаты Найдина, Маринова, Куляка на Кубке России, что вызывает только уважение и восхищение. Все ребята молодцы. Но самое главное, тренерский штаб, который держит сборную в ежовых рукавицах и не даёт никому расслабиться.

— То есть с вашим возвращением в оптимальной форме будет серьёзная борьба за медали?

— Да. Я себя уже тоже стараюсь не запускать, потому что в какой-то момент можно и не выдержать такой конкуренции. Держу себя в хорошей форме и, надеюсь, к следующему году уже выйду на приличный уровень исполнения элементов.

— Чемпионат мира смотрели?

— Следил только за определёнными гимнастами, которые сейчас находятся в лидерах. Например, за японцем Дайки Хасимото и филиппинцем Карлосом Юло. Неплохо выступает и сборная Китая, хотя её состав сильно обновился. Делал выводы, разбор полётов. Ну и в целом смотрел на уровень мировой спортивной гимнастики, потому что, тренируясь и выступая только дома, ты немного не понимаешь, какие сейчас тренды, мода. Ведь из года в год меняется в том числе и судейство, постоянно что-то новое придумывается.

— Из зарубежных спортсменов с кем-то общаться удаётся?

— Мы раньше если и поддерживали контакты, то только в социальных сетях. Не считая, как я уже говорил, выездов на коммерческие соревнования. Сейчас всё то же самое. Про тренды и моду в гимнастике узнаю только оттуда.

— В 2024-м вы точно будете выступать. А дальше?

— Для меня самое главное, чтобы это не было во вред себе и я получал удовольствие от работы. В данный момент поставил перед собой цели и задачи, я чувствую себя неплохо на тренировках, есть положительные эмоции от процесса. Как шутят надо мной ребята, началась вторая молодость. Сейчас важно отработать этот цикл. А там посмотрим.

Далалоян о режиме и семье

«У нас в квартире тишины никогда не бывает»

— Самбист и боец MMA Виталий Минаков в одном из интервью сказал, что ему сложно заставить себя пойти в зал, если не нужно готовиться к бою.

— У меня таких проблем нет. Я занимаюсь каждый день. В праздники некоторые неделю в зал могут вообще не ходить, а я знаю: мне нужно проснуться не позже семи и в первую очередь потренироваться. Это моё здоровье: то, чем я живу. Конечно, есть какие-то важные дела, которые нельзя отложить. Но таких причин пропустить занятие, как желание поспать, у меня нет. Никаких отговорок не принимается.

— Это режим?

— Думаю, да. Для каждого важно, как ты себя ощущаешь. И я понимаю, если неделю или две не тренируюсь, а такое бывало, в эти моменты я не очень хорошо себя чувствую во всех аспектах. Это, наверное, уже образ жизни, который сформировался с детства.

— Детей получается ввести в этот режим?

— Да, бывают дни, когда их очень тяжело поднять в садик, школу. Но мы с супругой настойчивы и не принимаем никаких отговорок. Если у вас есть расписание с кружками и секциями, то вы всё обязаны посетить. Скоро уже, надеюсь, откроется гимнастический зал «Динамо» в Петровском парке, куда я хочу отвести девчонок, и они начнут делать свои первые шаги в гимнастике.

— Рядом пока нет ничего?

— Да, нужно возить. А это сложно.

— Дочки хотят?

— Старшая дочь, Николь, сама научилась садиться на шпагат. Да, я ей подсказал какие-то тонкости, но тем не менее. Также она сама научилась колесу. Младшая, которой ещё 2,5 года, уже возле стенки делает стойку на руках, кувыркается на диване. Гены, наверное, тоже влияют, как ни крути.

— Ну и мама тоже спортсменка.

— Да, они у меня все очень энергичные. Любят танцевать. Мне на телефон дети приклеили наклейку с жвачки: «Тишина». То, о чём я иногда мечтаю, потому что у нас в квартире тишины никогда не бывает. Постоянно играет музыка, танцы, какие-то показательные номера. Иногда дочки кооперируются и вместе с мамой что-то придумывают. В этом плане у нас очень весело. Все очень активные и талантливые.

— Многие в начале года составляют список дел, которые надо успеть сделать. У вас был такой в 2023-м и все ли пункты удалось выполнить?

— Мы с женой и детьми провели это лето в Москве и поняли, что нам нереально сильно хочется дачу. Нужно загородное жильё, куда смогли бы выезжать все вместе и просто насладиться природой, отдохнуть. Такую цель на год себе ставили и совсем недавно решились на этот шаг. Сейчас занимаемся ремонтом. Думаю, к майским праздникам у нас уже будет дом.

— То есть майские праздники проведёте традиционно для многих россиян — с шашлыками на природе.

— Да (смеётся). На самом деле, это давняя мечта. И вот сейчас наконец решили её осуществить. Плюс ко всему отдыхать за границей теперь стало очень дорого. Тем более, семья большая. Поэтому мы решили поступить так.

А что касается спортивных задач, то они в первую очередь у меня сейчас на тренировках. И я их только отрабатываю. Есть несколько посаженных семян, которые в ближайшее время, в следующем году, должны взойти.

— В такой большой семье сложно выбирать подарки на Новый год?

— Исхожу больше от пожеланий. Но разных вещей приходится, действительно, покупать очень много. Ведь ещё же родители, тёща, тесть.

— Подарки детям приносит папа или Дед Мороз?

— Дед Мороз, конечно, но покупает их папа (смеётся). Как правило, от нас с женой мероприятие: поездка в интересное место, новогоднее представление. А что-то материальное, под ёлкой, — от Деда Мороза.

— Дети тоже пишут ему письма?

— Да, обязательно. В этом году посетили Кострому, родину Снегурочки. У неё есть дом, там уже, наверное, десятое письмо Деду Морозу отправили.

— Традиция?

— Нет, мы просто очень много путешествуем. Моя жена постоянно старается нас куда-то везти: Кострома, Черкесск, Дагестан. Не представляю, откуда у неё столько сил и энергии. Потому что я человек, который любит посидеть дома. Но моя супруга — это двигатель по жизни, который заставляет постоянно куда-то ехать. И в последний раз отправились на двухдневную экскурсию с классом Стёпы. Покатались на хаски в упряжках, посетили лосиную ферму. Для детей классные эмоции.

— Вы сказали, что любите посидеть дома. А каким был бы ваш идеальный день?

— Ну он точно начался бы с тренировки (смеётся). Я к каждому дню, на самом деле, отношусь как к идеальному. Если так относиться к жизни, то всё будет хорошо. Даже когда тяжело и что-то не получается.

— Вы много участвовали в мастер-классах, зарядках с чемпионами. Насколько вам нравится общаться с детьми?

— Этот год, на самом деле, был очень насыщенным. Ходил и на разговоры о важном в школу Стёпы. И от общества «Знание» посещаю мероприятия, где беседуем с молодёжью, студентами, делимся своим опытом. Мне это нравится, особенно, когда получаешь отдачу. Видишь ребят, которые действительно заинтересованы в общении, хотят расти, что-то перенять у тебя, чему-то научиться. Это бесценно.

— А что вы в первую очередь хотите до них донести?

— То, что я получил от спорта. Поскольку это в любом случае школа жизни. Иногда она бьёт, иногда даёт медали. Бывает и трудно, и легко. Но постоянно идёт борьба, приходится подстраиваться под непростые условия, выбирать правильный путь, преодолевать себя. Спорт учит работать каждый день. Ответственно относиться к каждому своему шагу, в том числе каждому движению в зале.

— Также участвуете в мероприятиях Игр Будущего. Сами не играете?

— Почему? У нас тут есть груша, с удовольствием по ней бью. В футбол часто гоняем с ребятами. От приставок, правда, далёк. В детстве рубились на базе, в том числе на Озере Круглом. Приезжали со своими компьютерами и могли играть в Counter-Strike. В принципе, это интересно и объединяет. Потому что в зале атмосфера рабочая и особо не пообщаешься, командный дух не вырабатывается. У каждого свои цели и задачи. А по окончании тренировок ходили поужинать, затем садились за компьютеры и против какой-то другой команды вместе боролись. После таких вечеров начинаешь по-другому относиться к людям, выявляешь их положительные или отрицательные качества.

— А сейчас такого нет?

— Я уже очень далёк от компьютерных игр. В основном решаю какие-то рабочие вопросы. Хотя недавно купили Sony Playstation. И иногда со Стёпой рубимся в FIFA, но я так себе игрок. Постоянно уступаю.

— И тут молодёжь подпирает.

— Да, второй класс. А в приставках и компьютере понимает уже всё.

Далалоян о футболе и медиалиге

«Перед каждой гимнастической тренировкой разминаемся с мячом»

— Вы упомянули про футбол. В июле приняли участие в Super Skill Challenge перед финалом Московского кубка селебрити, где представляли «Динамо». Болеете за бело-голубых?

— Это с детства моя любимая команда. Слежу за результатами. Смотрю матчи, ребята в последнее время показывают очень неплохую игру. Болею всем сердцем всегда.

— После того матча сказали, что не против поиграть в Медиалиге. Вы говорили серьёзно?

— А почему нет? Выйти, пробежаться. Тут самое главное, какие цели преследует команда. Конечно, я не готов всё своё время уделять Медиалиге. У меня ещё продолжается спортивная карьера, также семья и дети требуют очень большого внимания. Поэтому каждый день посещать ещё и футбольные тренировки у меня не хватит сил. Но если выйти на одну игру или побегать на турнире, то почему нет?

— На какой позиции обычно играете?

— Вообще я нападающий. Причём забивной. Мне это нравится, в защите от меня меньше пользы.

— С кем в нападении из футболистов РПЛ хотели бы сыграть?

— На том турнире за «Динамо» мне понравилась связка с Константином Тюкавиным и Фёдором Смоловым. Я даже гол почти забил. Но в последний момент ударил слишком сильно прямо во вратаря.

— Футболисты ничего не сказал на этот счёт?

— Они очень удивились: «Куда ж ты так бьёшь? Надо несильно в уголочек» (смеётся).

— А в сборной по гимнастике кто лучше всего играет в футбол?

— Наш врач Сергей Сергеевич Гулевский. Он сам в прошлом игрок, а потом много работал в этом виде спорта. Доктор, наверное, и нам привил любовь к футболу. Летом в хорошую погоду, вечером или между тренировками, проводим на площадке.

Док лучше всех играет и главный зачинщик. А из гимнастов я, Никита Нагорный и Давид Белявский больше всего топим за футбол. Всех остальных немного приходится заставлять. Рассказывают про усталость и различные боли. Придумывают отмазочки. А мы с радостью и энтузиазмом подходим к этому. Кроме того, перед каждой гимнастической тренировкой разминаемся с мячом. Это у нас тоже определённый фетиш.