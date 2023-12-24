Гимнаст Белявский заявил, что не обижается из-за высоких зарплат футболистов

Чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что не обижается из-за высоких зарплат футболистов.

«В футболе бизнес. Пускай все зарабатывают. Тем более у них частные клубы. А мы – государственная система. Обиды нет. Конечно, я не против столько зарабатывать, буду только за. Но у меня нет ни зависти, ни огорчения», — приводит слова Белявского Sport24.

Он отметил, что в гимнастике всего два основных старта, когда как в футболе 30 туров чемпионата России.

«Если бы нас транслировали 30 раз, говорили о нас, делали ту же самую рекламу, как в футболе».

Ранее Белявский высказал мнение, что МОК использует старые данные о допинге.