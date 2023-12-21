Белявский: МОК берёт старые данные о допинге, а мы всё равно виноваты

Чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) использует старые данные о допинге.

«МОК может рекомендовать что угодно. Они и нам рекомендуют не проводить соревнования: якобы у нас проблемы с допингом. Хочется спросить, а с каким? Они берут какие-то старые данные, а мы всё равно виноваты. Надеюсь, на Игры дружбы всё равно приедет много стран», — цитирует Белявского РИА Новости.

Напомним, что Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В Международном олимпийском комитете сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что западные спортивные чиновники не имеют права критиковать проведение соревнований в РФ.