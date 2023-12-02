Поздняков: у западных чиновников нет морального права критиковать Игры дружбы

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что западные спортивные чиновники не имеют права критиковать проведение соревнований в РФ.

«На Играх дружбы будут участвовать спортсмены, которые несправедливо, нечестно и незаконно были отстранены от международных стартов. У господ, которые критикуют проведение соревнований, нет никакого морального права на это», — цитирует Позднякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Игры дружбы запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

17 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В Международном олимпийском комитете сообщили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее Поздняков ответил, какое событие российского спорта назвал бы главным в 2023 году.