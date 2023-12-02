Поздняков: главное — стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
«Мужество и стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению. Несмотря на международные санкции, они ищут и находят мотивацию для занятий спортом, для стремления к совершенству на внутренних соревнованиях», — приводит слова Позднякова «Спорт-Экспресс».
МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.
Ранее Поздняков назвал произволом решение МОК утвердить смену гражданства трёх россиян.