Поздняков: главное — стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил, какое событие российского спорта назвал бы главным в 2023 году.

«Мужество и стойкость наших спортсменов, которые противостоят внешнему давлению. Несмотря на международные санкции, они ищут и находят мотивацию для занятий спортом, для стремления к совершенству на внутренних соревнованиях», — приводит слова Позднякова «Спорт-Экспресс».

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее Поздняков назвал произволом решение МОК утвердить смену гражданства трёх россиян.