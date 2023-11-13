«Не могли решить иначе»: в сборной России выступили против участия гимнастов в турнирах на условиях FIG

Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастики принял решение не отправлять атлетов на международные турниры, пока FIG не пересмотрит критерии их участия. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко. По мнению двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, в сложившихся обстоятельствах правильным решением будет развивать внутренние соревнования.

Сборная России по спортивной гимнастике не будет принимать участия в соревнованиях, если Международная федерация гимнастики не пересмотрит критерии допуска отечественных атлетов. О соответствующем решении сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

«Мы не согласны ни с одним из критериев допуска, которые выработала FIG. Пока международная федерация не внесёт изменения в свой документ, спортсменов отправлять на старты мы не будем. Это решение тренерского штаба сборной. Мы не могли решить иначе», — цитирует специалиста ТАСС.

Для формирования критериев FIG потребовалось ни много ни мало четыре месяца. Решение о допуске российских и белорусских гимнастов на турниры в нейтральном статусе с 1 января 2024 года было принято ещё в июле, но конкретные пункты требований появились лишь в ноябре. В соответствии с документом, опубликованным на официальном сайте, участвовать в соревнованиях под эгидой организации смогут лишь индивидуальные атлеты — выступление в командных дисциплинах для россиян и белорусов не предусмотрены. Сопровождать спортсменов смогут глава делегации, тренер, врач и физиотерапевт. Чтобы получить заветное разрешение, кандидат должен направить заявку, которую рассмотрит специальная комиссия. Подача такого запроса будет платной, однако стоимость услуги в документе не обозначена. Дополнительно для возвращения к соревнованиям спортсмен должен сдать хотя бы одну пробу Международному агентству допинг-тестирования (ITA).

Между тем, всех потенциальных участников мероприятий будут проверять с особым пристрастием. Одобрение получат лишь те кандидаты, которые не связаны с вооружёнными силами или органами национальной безопасности и не замечены в активной поддержке спецоперации на Украине — то есть не говорили о ней в интервью, не делали публикаций и репостов в социальных сетях, не носили поддерживающую символику, в том числе литеру Z, и не посещали мероприятий, направленных на поддержку СВО.

Отдельным пунктом изложены требования к форме. Купальники девушек и майки юношей должны быть строго однотонного светло-голубого цвета, мужские шорты — только белыми. Предметы в художественной гимнастике — в том числе мячи и ленты — также полностью белыми. На одежде, в том числе и тренировочной, не должно быть никакой национальной символики, а также любых символов, которые могут ассоциироваться с Россией или Белоруссией. Даже в музыкальном сопровождении к программам не допускается намёков на связь со страной. При нарушении любого из требований участник будет лишён нейтрального статуса, кроме того, могут быть применены иные санкции вплоть до аннулирования результатов.

Направлять заявки на участие в соревнованиях атлеты должны минимум за 60 дней до их начала. Рассмотрение займёт до 30 дней. Решение комитета, занимающегося заявками на нейтральный статус, можно будет обжаловать в течение 10 дней в Спортивном арбитражном суде.

Спортивное сообщество России оказалось единым в оценке предъявленных FIG требований: они слишком жёсткие и откровенно дискриминационные. Как отметила Родионенко, в этом федерация даже превзошла рекомендации МОК. Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер не стала вдаваться в пространные рассуждения, а прокомментировала решение одной недвусмысленной фразой: «Мы не рабы, рабы не мы».

Множество экспертов, в том числе двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, высказали мнение, что ехать на соревнования на таких условиях категорически невозможно.

«Я бы на таких условиях в Париж не поехала. Про других говорить не буду. Я уже говорила ранее, что всё то, что нарисуют, вряд ли мы с этим согласимся. Как в воду глядела. Иллюзий не питаю уже давно. Сегодня надо сделать разнообразные, интересные, красивые, мотивирующие соревнования. Будь это чемпионаты России, турниры в клубном формате, в формате лиг — всё то, о чём мы говорили на форуме «Россия — спортивная держава». Нужно делать свои соревнования для тех, кто хочет честно бороться под девизом «быстрее, выше, сильнее». Такими турнирами надо заполнять наш календарь и приглашать наших единомышленников. Хватит уже питать иллюзии», — приводит слова Хоркиной «Спорт-Экспресс».

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Поддержала бывшую спортсменку и легенда отечественной гимнастики Лидия Иванова. Она предложила не тратить силы на взаимодействие с заведомо враждебно настроенным руководством международной федерации.

«Они все ведомые. Бесполезно разговаривать, убеждать. Пускай они сереют без нашего участия. Мы даже не рассчитывали на какое‑то другое решение с их стороны. Когда МОК потерял лицо самостоятельной единицы, стало понятно, что ничего справедливого в их решениях нет. Все федерации как по команде не просто прогнулись, они пригнулись и тупо выполняют все условия. Все противные и бесхребетные. Даже слова на них бесполезно тратить и эмоции. Нам не надо перед ними выслуживаться, гордо сказать до свидания. Единственный критерий участия — это только мастерство и спортивный принцип», — цитирует двукратную олимпийскую чемпионку «Матч ТВ».

По мнению Вячеслава Фетисова, выдвижением подобных требований международные федерации дискредитируют олимпийское движение, а также попирают права спортсмена.

«В целом так ставить вопрос некорректно — никаких дополнительных критериев быть не должно, должен соблюдаться спортивный принцип, который даёт человеку право участия в Олимпийских играх, возможность находиться в олимпийской деревне без необходимости что-то подписывать и дополнительных обещаний», — отметил прославленный в прошлом хоккеист.

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов тем не менее отметил, что оставляет за атлетами право самостоятельно принимать решение — подавать ли заявку на нейтральный статус или нет.

«Сегодня я не возьмусь сказать, в состоянии ли мы выполнить те условия, которые нам были обозначены. Они, повторюсь, весьма сложные. Но сейчас утверждать однозначно, что ни один из российских спортсменов никуда не поедет, думаю, несколько преждевременно», — цитирует Титова ТАСС.