Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на Олимпиаду без флага
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«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде спорта мы знаем, что таких нет. Мы знаем этих людей, ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом», — приводит слова Родионенко РИА Новости.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.
Ранее Песков заявил, что в Кремле надеются на здравый смысл МОК в вопросе допуска россиян.