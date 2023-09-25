Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на Олимпиаду без флага

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко высказала мнение, что российские спортсмены не поедут на Олимпийские игры в Париже без флага.

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде спорта мы знаем, что таких нет. Мы знаем этих людей, ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Песков заявил, что в Кремле надеются на здравый смысл МОК в вопросе допуска россиян.