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Песков заявил, что в Кремле надеются на здравый смысл МОК в вопросе допуска россиян

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за ограничений МОК страдает сама идея олимпизма.
Песков заявил, что в Кремле надеются на здравый смысл МОК в вопросе допуска россиян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Что касается всех вот этих ограничений по олимпийскому движению, то, в конце концов, от них уже страдает сама идея олимпизма.

Надеемся, что в итоге разум восторжествует и мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью», — приводит слова Пескова РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что фактически МОК запретил ОКР финансировать нейтральных спортсменов.

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