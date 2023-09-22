Песков заявил, что в Кремле надеются на здравый смысл МОК в вопросе допуска россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за ограничений МОК страдает сама идея олимпизма.

«Что касается всех вот этих ограничений по олимпийскому движению, то, в конце концов, от них уже страдает сама идея олимпизма.

Надеемся, что в итоге разум восторжествует и мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью», — приводит слова Пескова РИА Новости.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что фактически МОК запретил ОКР финансировать нейтральных спортсменов.