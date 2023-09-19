Поздняков: фактически МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о том, будут ли компенсироваться финансовые издержки для российских спортсменов, которые решат ехать на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«На данный вопрос есть очень простой ответ. Открываем рекомендации МОК от 28 марта и находим пункт, где сказано об атлетах, которые выбрали путь нейтрализации. Они не должны ассоциироваться не только со своими национальными комитетами, но и с НОК. Фактически МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов», — приводит слова главы ОКР «Матч ТВ».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее сообщалось, что Поздняков поддержал Путина в вопросе об участии россиян в Играх в Париже.