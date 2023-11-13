Титов: решение о выступлении в нейтральном статусе будут принимать сами гимнасты

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что решение о выступлении в нейтральном статусе будут принимать сами гимнасты.

«Принимать решение об участии в нейтральном статусе будут сами спортсмены, кто теоретически сможет соответствовать условиям нейтральности. При этом будет важна позиция каждой российской федерации по отдельным гимнастическим дисциплинам», — приводит слова Титова ТАСС.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов до соревнований.