FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов до соревнований
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Полный текст документа о допуске спортсменов опубликован на сайте FIG.
Отмечается, что атлеты могут выступать лишь в нейтральном статусе без национальной символики, а также не должны иметь связей с армией или силовыми ведомствами.
Подача заявлений на рассмотрение нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии будет платной. Отказ можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер согласилась со словами главы МИД России Сергея Лаврова, который отреагировал на заявление МОК о недопустимости дискриминации израильских спортсменов.