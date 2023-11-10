FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов до соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) представила критерии допуска россиян и белорусов до международных стартов под эгидой организации.

Полный текст документа о допуске спортсменов опубликован на сайте FIG.

Отмечается, что атлеты могут выступать лишь в нейтральном статусе без национальной символики, а также не должны иметь связей с армией или силовыми ведомствами.

Подача заявлений на рассмотрение нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии будет платной. Отказ можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер согласилась со словами главы МИД России Сергея Лаврова, который отреагировал на заявление МОК о недопустимости дискриминации израильских спортсменов.