Винер: МОК будет бесконечно искать аргументы в пользу отстранения россиян
- РИА Новости
«Я полностью согласна со словами Лаврова по этому поводу. МОК сейчас говорит в своё оправдание, что у нас начались военные действия во время Олимпиады. Ещё один новый аргумент, они будут искать их бесконечно», — приводит слова Винер «Спорт-Экспресс».
1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
Ранее МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной.