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Винер: МОК будет бесконечно искать аргументы в пользу отстранения россиян

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер согласилась со словами главы МИД России Сергея Лаврова, который отреагировал на заявление МОК о недопустимости дискриминации израильских спортсменов.
Винер: МОК будет бесконечно искать аргументы в пользу отстранения россиян
  • РИА Новости

«Я полностью согласна со словами Лаврова по этому поводу. МОК сейчас говорит в своё оправдание, что у нас начались военные действия во время Олимпиады. Ещё один новый аргумент, они будут искать их бесконечно», — приводит слова Винер «Спорт-Экспресс».

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной.

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