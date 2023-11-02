МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной
МОК принял меры по отстранению россиян из-за «нарушения олимпийского перемирия»
- РИА Новости
«Принятые меры и рекомендации являются следствием начала СВО во время Игр в Пекине. Это было нарушением олимпийского перемирия», — приводит заявление МОК «Матч ТВ».
1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Колобков поделился мнением о действиях МОК и его руководителей.