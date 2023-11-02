RT в Telegram
Подпишись

МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной

МОК принял меры по отстранению россиян из-за «нарушения олимпийского перемирия»

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной.
МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной
  • РИА Новости

«Принятые меры и рекомендации являются следствием начала СВО во время Игр в Пекине. Это было нарушением олимпийского перемирия», — приводит заявление МОК «Матч ТВ».

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Колобков поделился мнением о действиях МОК и его руководителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить