Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной.

«Принятые меры и рекомендации являются следствием начала СВО во время Игр в Пекине. Это было нарушением олимпийского перемирия», — приводит заявление МОК «Матч ТВ».

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Колобков поделился мнением о действиях МОК и его руководителей.