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Колобков: МОК обязан заниматься развитием спорта, любая дискриминация неприемлема

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Бывший министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о действиях Международного олимпийского комитета (МОК) и его руководителей.
Колобков: МОК обязан заниматься развитием спорта, любая дискриминация неприемлема
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Считаю, что МОК обязан заниматься развитием спорта и проведением соревнований, продвигая при этом настоящие олимпийские ценности. Любая дискриминация спортсменов, на мой взгляд, будет неприемлемой, исходя из совершенно любого контекста для этого. К глубокому сожалению, несколько лет назад организация приняла иное решение в отношении россиян. Сейчас мы видим последствия тех неправильных действий, которые предпринимались в угоду определённым странам и политике», — сказал Колобков RT.

Ранее Николай Гуляев высказался о заявлении МОК относительно спортсменов из Израиля.

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