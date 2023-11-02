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Гуляев: Пьер де Кубертен был бы в ужасе от того, во что превратили МОК

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) относительно спортсменов из Израиля.
Гуляев: Пьер де Кубертен был бы в ужасе от того, во что превратили МОК
  • РИА Новости

«Признаться, мне даже не хочется обсуждать это заявление. Складывается такое ощущение, что руководители организации при принятии того или иного решения уже давно не опираются на здравый смысл. Получается, что в отношении России работает принцип коллективной ответственности, а когда дело касается других, допустимы двойные стандарты?

Это откровенное нарушение всех олимпийских принципов со стороны ответственных чинов МОК. Уверен, Пьер де Кубертен был бы в полном ужасе, если бы увидел, во что сегодня превратили его великое детище», — сказал Гуляев RT.

Ранее Сергей Чепиков поделился мнением о действиях МОК и его руководителей.

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