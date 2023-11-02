Чепиков: олимпийское движение пребывает в ужасном состоянии

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился мнением о действиях Международного олимпийского комитета (МОК) и его руководителей.

«МОК должен быть в большей степени миротворческой организацией. Олимпийские игры призваны объединять людей со всего мира, все спортсмены должны иметь право на свой флаг, гимн и равные условия, будь то россияне или израильтяне. Только в таком случае можно рассчитывать на подъём олимпийского движения. Сейчас же оно пребывает в ужасном состоянии», — сказал Чепиков RT.

Ранее Чепиков прокомментировал заявление МОК относительно дискриминации спортсменов из Израиля.