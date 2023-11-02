Чепиков: МОК продолжает находиться под влиянием англосаксонского мира
«К большому сожалению, МОК до сих пор продолжает находиться под значительным давлением со стороны англосаксонского мира. По этой причине и возникают подобные ситуации двойных стандартов. Россия и поддерживающие её страны пытаются бороться с системой однополярного мира и возникающей двойственностью, как в данном случае. Всё должно решаться на паритетных основах», — заявил Чепиков RT.
Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал позицию МОК по спортсменам из Израиля.