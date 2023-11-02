Чепиков: МОК продолжает находиться под влиянием англосаксонского мира

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) относительно дискриминации спортсменов из Израиля.

«К большому сожалению, МОК до сих пор продолжает находиться под значительным давлением со стороны англосаксонского мира. По этой причине и возникают подобные ситуации двойных стандартов. Россия и поддерживающие её страны пытаются бороться с системой однополярного мира и возникающей двойственностью, как в данном случае. Всё должно решаться на паритетных основах», — заявил Чепиков RT.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал позицию МОК по спортсменам из Израиля.