Свищёв: МОК доказал, что ведёт открытую русофобскую политику

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по спортсменам из Израиля.

«Полагаю, что после заявления МОК всё наконец-то встало на свои места. Если раньше у людей ещё были сомнения, кто-то мог считать, что военные конфликты не имеют никакого отношения к спорту, то сегодня мы наблюдаем совершенно непонятную позицию организации в отношении палестино-израильского конфликта. Как было заявлено, спортсмены из Израиля не должны нести ответственности за действия своих политиков. А о чём, спрашивается, говорила Россия на протяжении многих лет? Нас просто не хотели слушать», — сказал Свищёв RT.

Он считает, что международный комитет открыто выступает против России.

«Налицо открытая русофобская политика, которую продвигают сами руководители МОК. Они это доказали. Мы видим чёткую позицию от них, что люди с российскими и белорусскими паспортами являются крайне нежелательными на сегодняшний день», — добавил Свищёв.

Ранее заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Лада Задонская заявила, что МОК принимает политизированные решения.