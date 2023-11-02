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Задонская: рекомендации МОК по допуску россиян являются дискриминацией

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Заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Лада Задонская заявила, что Международный комитет России (МОК) принимает политизированные решения.

«МОК говорит о том, как будет бороться с проявлениями дискриминации в этой ситуации, но при этом сами рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям являются проявлением этой дискриминации», — цитирует Задонскую «Матч ТВ».

Она напомнила, что ОКР в своём апрельском заявлении говорил об этом.

«И наша позиция не изменилась», — добавила Задонская.

Боевики ХАМАС 7 октября напали на Израиль с территории сектора Газа. В результате атаки в заложники было взято порядка 200 человек. После этого Израиль начал наносить ответные удары и объявил о полной блокаде Газы.

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам. При этом российские спортсмены из-за ситуации на Украине пока не допущены к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже. 

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что руководство МОК пытается усидеть на двух стульях в свете сменившейся политической повестки после обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

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