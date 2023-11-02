Чернышенко: МОК переобулся после развязанного США конфликта на Ближнем Востоке

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) пытается усидеть на двух стульях в свете сменившейся политической повестки после обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

«В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Он выразил сожаление, что сейчас «речь идёт только об атлетах из Израиля, но не из России».

«Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США», — добавил Чернышенко.

Боевики ХАМАС 7 октября напали на Израиль с территории сектора Газа. В результате атаки в заложники было взято порядка 200 человек. После этого Израиль начал наносить ответные удары и объявил о полной блокаде Газы.

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам. При этом российские спортсмены из-за ситуации на Украине пока не допущены к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление МОК касательно дискриминационного поведения по отношению к спортсменам из Израиля.