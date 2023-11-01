Захарова считает, что МОК обязан восстановить российских атлетов во всех соревнованиях
- РИА Новости
«Если МОК полагает дискриминацию спортсменов по национальному признаку недопустимой, а также решительно протестует против коллективной ответственности и наказания спортсменов за то, что они не совершали, то он обязан восстановить российских атлетов во всех состязаниях. Иначе это уже чистый нацизм», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».
МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
При этом Олимпийскому комитету России пока не прислали официальное приглашение для участия в Играх-2024.
1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян.
Ранее в Госдуме усомнились в возможностях Франции обеспечить безопасность на Олимпиаде.