Захарова считает, что МОК обязан восстановить российских атлетов во всех соревнованиях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) касательно дискриминационного поведения в адрес спортсменов из Израиля.

«Если МОК полагает дискриминацию спортсменов по национальному признаку недопустимой, а также решительно протестует против коллективной ответственности и наказания спортсменов за то, что они не совершали, то он обязан восстановить российских атлетов во всех состязаниях. Иначе это уже чистый нацизм», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийскому комитету России пока не прислали официальное приглашение для участия в Играх-2024.

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян.

Ранее в Госдуме усомнились в возможностях Франции обеспечить безопасность на Олимпиаде.