Родионенко: Нагорному запретили выступать и приезжать в Канаду, но он и не собирался

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала санкции Канады в отношении олимпийского чемпиона Никиты Нагорного.

«Для нас ничего неожиданного в этом решении нет, хотя оно нам вообще непонятно. Никите запретили выступать и просто приезжать в Канаду, но он и не собирался. Думаю, он лично ничего от этого не потеряет. Он крепкий, ко всему готов. Очень обидно, что так Канада поступила, но мы к этому были готовы», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Всего в санкционный список власти Канады внесли 42 физических лица и 21 юрлицо.

Нагорный также является трёхкратным чемпионом мира.

В 2022 году он возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия» на параде в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Нагорный заявил, что не следит за ситуацией с допуском на международные турниры.