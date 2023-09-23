Родионенко: Нагорному запретили выступать и приезжать в Канаду, но он и не собирался
- РИА Новости
«Для нас ничего неожиданного в этом решении нет, хотя оно нам вообще непонятно. Никите запретили выступать и просто приезжать в Канаду, но он и не собирался. Думаю, он лично ничего от этого не потеряет. Он крепкий, ко всему готов. Очень обидно, что так Канада поступила, но мы к этому были готовы», — цитирует Родионенко РИА Новости.
Всего в санкционный список власти Канады внесли 42 физических лица и 21 юрлицо.
Нагорный также является трёхкратным чемпионом мира.
В 2022 году он возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия» на параде в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Нагорный заявил, что не следит за ситуацией с допуском на международные турниры.