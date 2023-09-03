Нагорный заявил, что не следит за ситуацией с допуском на международные турниры

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный оценил шансы на допуск россиян к международным турнирам.

«Никогда не ожидаю каких-то решений, я просто тренируюсь и готовлюсь. Не думаю об этом. Не слежу за всем этим вообще. Сегодня говорят, что нас допускают, а завтра заявляют об обратном», — приводит слова Нагорного ТАСС.

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных турниров.

19 июля FIG допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее Нагорный заявил, что может ещё год-два выступать без международных стартов.