Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что может ещё год-два выступать без международных стартов.

«У меня ещё много сил. Если у нас впереди будут значимые турниры, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к оптимальной форме.

Допустят на международные старты — будем готовы к ним. Не будет их — продолжим выступать здесь год-два», — приводит слова Нагорного ТАСС.

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее Нагорный одержал победу на Кубке России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.