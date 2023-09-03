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Нагорный заявил, что может ещё год-два выступать без международных стартов

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что может ещё год-два выступать без международных стартов.
Нагорный заявил, что может ещё год-два выступать без международных стартов
  • РИА Новости

«У меня ещё много сил. Если у нас впереди будут значимые турниры, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к оптимальной форме.

Допустят на международные старты — будем готовы к ним. Не будет их — продолжим выступать здесь год-два», — приводит слова Нагорного ТАСС.

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее Нагорный одержал победу на Кубке России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.

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