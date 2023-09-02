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Нагорный одержал победу на Кубке России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях

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Олимпийский чемпион Никита Нагорный одержал победу на Кубке России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.
Нагорный одержал победу на Кубке России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях
  • РИА Новости

Спортсмен показал результат 14,266 балла. Второе место занял Кирилл Прокопьев (14,200), третьим стал Алексей Ростов (13,233).

Турнир проходит на федеральной территории «Сириус» и завершится 3 сентября. 2 сентября на Кубке России проходят финалы в отдельных видах.

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее российский гимнаст Даниел Маринов заявил, что не думает о смене гражданства.

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