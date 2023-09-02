Гимнаст Маринов признался, что не думает о смене спортивного гражданства

Российский гимнаст Даниел Маринов заявил, что не думает о смене гражданства.

«В моей карьере пока не было ни одного международного старта. Что будет, то и будет. Если не допустят нас, значит, так надо. Но мыслей о выступлении за другую страну у меня нет», — приводит слова Маринова ТАСС.

Маринов в Кубке России занял первое место в личном многоборье, набрав 84,850 балла. Вторым стал Сергей Найдин (83,050), третьим — Иван Куляк (80,800).

Международная федерация гимнастики (FIG) 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Маринов победил на Кубке России с программами, которые хочет показать на Олимпиаде.